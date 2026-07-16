Mercato PSG : Paris accélère pour le remplaçant de Hakimi

‎Achraf Hakimi reste un élément incontournable du PSG, mais le club de la capitale prépare déjà ses arrières en vue d’une saison qui s’annonce particulièrement éprouvante. Les dirigeants parisiens ont lancé leurs recherches afin de recruter un latéral droit capable d’assurer une véritable rotation.

‎Mercato PSG : Campos en quête de la doublure de Hakimi

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‎Le chantier du mercato parisien est loin d’être terminé. Après avoir consolidé le flanc gauche de sa défense avec Lucas Digne, le champion de France concentre désormais ses efforts sur le côté droit. L’objectif n’est pas de remettre en cause le statut d’Achraf Hakimi, mais de lui offrir un véritable relais afin d’éviter une usure physique au fil des compétitions.

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‎Les décideurs du PSG étudient plusieurs profils répondant aux exigences fixées par Luis Enrique, selon le compte X PSG Inside Actus. Le futur renfort devra être immédiatement opérationnel, accepter un rôle de rotation et conserver un niveau de performance élevé lorsque son nom figurera sur la feuille de match. À ce stade, aucune décision définitive n’a été arrêtée.

‎Une saison marathon qui change tous les plans

‎Le calendrier du PSG s’annonce particulièrement dense entre la Ligue 1, la Ligue des champions, les coupes nationales et les rendez-vous internationaux. Dans ces conditions, s’appuyer sur un seul spécialiste du poste représenterait un risque considérable. ‎Les dirigeants veulent éviter que leur international marocain dispute tous les matches sans interruption.

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L’idée est donc de préserver son explosivité, sa qualité de projection offensive et son influence dans les grands rendez-vous. Pour l’instant, le nom d’Alessandro Circati est le seul à avoir filtré, mais d’autres pistes seraient activement étudiées en interne.

‎Un recrutement qui pourrait rebattre les cartes

‎L’arrivée d’une nouvelle doublure renforcerait considérablement la profondeur de l’effectif parisien. Cette concurrence offrirait davantage de solutions tactiques à Luis Enrique, tout en limitant le risque de baisse de régime ou de blessure d’un titulaire indispensable.

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‎Le PSG poursuit ainsi sa stratégie consistant à disposer de deux joueurs compétitifs à chaque poste. Une philosophie devenue essentielle pour un club qui vise les plus grands trophées sur tous les fronts.

‎Une stratégie cohérente pour viser encore plus haut

‎Ce dossier illustre la nouvelle approche du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Le club ne cherche plus uniquement des têtes d’affiche, mais des joueurs capables d’apporter un véritable équilibre à l’effectif et d’élever le niveau de concurrence interne.

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‎Si Paris parvient à trouver le profil idéal avant la clôture du mercato, Luis Enrique disposera d’un groupe encore plus armé pour gérer une saison longue et exigeante. Reste désormais à savoir quel sera l’heureux élu pour épauler Achraf Hakimi.