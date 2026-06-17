Mercato OM : Greenwood à la Roma, Gasperini à l’offensive

Pour ‎Mason Greenwood, l’avenir semble se jouer de plus en plus loin de l’OM. Alors que Marseille espère réaliser une vente historique, la Roma multiplie les initiatives et son entraîneur Gian Piero Gasperini s’implique désormais personnellement dans le dossier.

‎Mercato O M: La Roma avance ses pions avec méthode pour Greenwood

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‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Mason Greenwood revient avec insistance du côté de la capitale italienne. Auteur de performances remarquées sous le maillot marseillais, l’attaquant anglais est considéré comme l’une des priorités du recrutement romain. ‎

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Selon les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants de la Roma auraient déjà trouvé un terrain d’entente avec le joueur et son entourage. Un contrat de cinq saisons assorti d’une rémunération évolutive aurait été évoqué, preuve que le club italien envisage Greenwood comme une pièce maîtresse de son projet sportif.

‎Un entraîneur qui s’implique directement

‎Dans les grands transferts, certains détails pèsent parfois davantage qu’une réunion officielle. Cette fois, c’est Gian Piero Gasperini lui-même qui aurait décidé de prendre les choses en main. ‎Le technicien italien aurait contacté directement l’ailier anglais afin de lui demander de patienter avant toute décision définitive.

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Un geste qui témoigne de l’importance accordée au joueur. Lorsqu’un entraîneur intervient personnellement dans une négociation, le message envoyé est fort : Greenwood est identifié comme un élément capable d’élever immédiatement le niveau de l’équipe.

Marseille garde une position ferme

‎À Marseille, la volonté reste claire : obtenir une indemnité à la hauteur de la valeur sportive du joueur. Les dirigeants olympiens espèrent récupérer entre 50 et 55 millions d’euros, un montant qui ferait entrer cette opération dans l’histoire du club. ‎Pour l’instant, la Roma demeure plus prudente.

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Les discussions tourneraient autour d’une formule proche de 40 millions d’euros incluant différentes modalités et bonus. L’écart est encore significatif, mais il ne semble pas insurmontable. Une chose est certaine : l’intérêt affiché par Gasperini confirme que Greenwood figure aujourd’hui au sommet de la liste des priorités romaines.