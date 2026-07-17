Mercato PSG : Surprise ! Un crack belge comme doublure de Hakimi ?

‎Le PSG continue de préparer l’avenir et explore des pistes parfois inattendues pour renforcer son effectif. Un jeune latéral droit belge serait toujours dans le viseur parisien pour accompagner Achraf Hakimi.

Mercato PSG :Paris cherche toujours la doublure de Hakimi

La suite après cette publicité

‎Le Paris Saint-Germain est toujours à l’affût des opportunités du mercato. D’après les informations de PSG Inside Actus, le club de la capitale garde un œil attentif sur Kyriani Sabbe, jeune défenseur belge évoluant au Club Bruges. Une piste qui ne fait pas encore l’objet d’une offensive concrète, mais qui témoigne du travail discret mené par la cellule de recrutement parisienne.

Lire aussi : Mercato PSG : Paris accélère pour le remplaçant de Hakimi

‎À seulement 21 ans, le latéral droit possède déjà des qualités qui séduisent les observateurs. Sa vitesse, son énergie dans les courses et sa capacité à apporter le danger offensivement en font un profil intéressant. Le PSG cherche régulièrement des joueurs à fort potentiel, capables de progresser rapidement au contact du très haut niveau.

‎Pourquoi cette option prend de l’épaisseur dans la capitale

‎La situation est simple : Achraf Hakimi est devenu un élément incontournable du onze parisien. Mais derrière l’international marocain, le club manque d’une véritable solution spécialisée. Cette absence de doublure fiable pousse les dirigeants à étudier plusieurs scénarios pour éviter de se retrouver fragilisés au moindre coup dur.

À voir

Mercato OM : Pas d’argent ? Pas de problème, Lorenzi sort le grand jeu

‎Le nom de Kyriani Sabbe apparaît donc comme une possibilité cohérente. Le Belge correspond au type de joueur recherché par Paris : jeune, perfectible et capable d’évoluer dans un environnement exigeant. Contrairement à une solution interne, son arrivée permettrait de construire une concurrence saine à un poste stratégique.

‎Une arrivée qui pourrait faire souffler Hakimi

‎Si le PSG décidait d’accélérer sur ce dossier, l’impact pourrait dépasser le simple rôle de remplaçant. Recruter un jeune talent comme Sabbe permettrait au club de préparer l’avenir tout en sécurisant un secteur où les responsabilités reposent actuellement énormément sur Hakimi.

Lire aussi : Mercato PSG : 150 M€, Luis Campos dégote un crack brésilien

‎Cette stratégie rappelle la volonté parisienne de miser davantage sur des profils en développement plutôt que seulement sur des stars confirmées. Reste une question : le jeune Belge accepterait-il un rôle de doublure dans un premier temps ? Le défi serait important, mais l’opportunité de rejoindre Paris pourrait difficilement laisser indifférent.

Un pari risqué, mais parfaitement dans l’ADN du nouveau PSG

‎Le dossier Kyriani Sabbe ressemble à un pari calculé. Le PSG n’a pas forcément besoin d’un simple nom supplémentaire sur son banc, mais d’un joueur capable de devenir une vraie alternative dans les prochaines années. Sur ce point, le profil du Belge intrigue. ‎Bien sûr, remplacer ou épauler Achraf Hakimi n’est pas une mission anodine.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato : Le PSG construit son empire pour 2030 !

À voir

Mercato ASSE : Csongvai fait déjà des malheureux !

Mercato PSG : 100 M€, une arrivée imminente à Paris !

La pression au Parc des Princes est immense et chaque erreur est immédiatement scrutée. Mais avec un recrutement intelligent et un accompagnement adapté, Sabbe pourrait représenter une surprise intéressante du mercato parisien. Le genre de pari qui semble discret aujourd’hui… avant de devenir une belle trouvaille demain.