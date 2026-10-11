Accueil - Mercato OM - Vente de l’OM : un énorme chèque d’Adidas face à 105 M€ de pertes

La vente de l’OM revient dans toutes les conversations depuis que le montant du futur contrat Adidas circule : 40 à 50 millions d’euros par saison, soit deux fois ce que verse Puma. Pour une partie des supporters, un tel chèque signé pour un club 17e de Ligue 1 ne s’explique que par l’arrivée prochaine d’un nouveau propriétaire. Les comptes du club racontent une histoire plus nuancée, et plus inquiétante pour Frank McCourt.

Contrat Adidas : ce que disent vraiment les chiffres

L’accord de principe date de début août et pour beaucoup, il serait un indice de la vente de l’OM. Une source proche des discussions a confirmé un retour d’Adidas à partir de 2028-2029, à l’échéance du contrat de Puma, pour une valeur « presque doublée ». Des négociations portent depuis sur une arrivée anticipée dès 2027-2028, sans communication officielle du club phocéen.

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Puma était arrivé en 2018 avec un contrat estimé à 15 millions d’euros par an, porté entre 20 et 25 millions lors de la prolongation de 2023. Le saut vers 40 ou 50 millions représenterait donc 20 à 30 millions de recettes supplémentaires chaque saison. Ni la durée de l’accord ni la répartition entre fixe et primes de performance n’ont filtré.

Adidas ne découvre pas l’Olympique de Marseille. La marque a équipé l’OM de 1974 à 2018, avec une seule interruption entre 1994 et 1996, et ses trois bandes figuraient sur le maillot de la victoire en Ligue des champions de 1993, la première remportée par un club français.

Pourquoi ce chèque ne suffira pas à sauver les finances de l’OM

Icon Sport : Frank McCourt

Rapporté aux comptes, le contrat change moins la donne qu’il n’y paraît. L’OM a perdu 104,8 millions d’euros sur l’exercice 2024-2025, pour une masse salariale de 153,7 millions. Même au plafond de 50 millions, Adidas couvrirait moins de la moitié de ce déficit et à peine un tiers des salaires. Les pertes accumulées depuis le rachat par McCourt, en octobre 2016, sont estimées à près de 500 millions d’euros, et l’Américain aurait encore remis environ 30 millions au printemps pour maintenir le club à flot.

Les instances ont fini par serrer la vis. L’UEFA a infligé le 17 juin une amende de 10 millions d’euros à l’Olympique de Marseille assortie d’une exclusion des coupes d’Europe avec sursis. Neuf jours plus tard, la DNCG a encadré la masse salariale et les indemnités de transfert pour 2026-2027. Résultat, aucune recrue cet été, après des saisons à plus de 100 millions de dépenses sur le marché.

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Sur le terrain, la fracture se voit et elle laisse un goût amer au nouveau coach. Bruno Genesio, l’un des douze entraîneurs passés sur le banc depuis 2016, se présente à Troyes ce dimanche à 20h45 après quatre défaites de rang en championnat, sans Pierre-Emile Hojbjerg, Amine Gouiri, Adrien Abdelli ni Andreas Cornelius, tous blessés, et sans son capitaine Timothy Weah, suspendu. « Je ne suis pas usé, je ne pleurniche pas », assure le technicien.

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Vente de l’OM : Adidas prépare-t-il l’arrivée d’un repreneur ?

Aucun élément ne le démontre. Un contrat d’équipementier engage la marque envers le club, quel que soit son actionnaire, et Adidas a négocié avec la direction actuelle. Le président Stéphane Richard répète que l’OM « n’est pas à vendre » et que McCourt couvrira les pertes prévues cette saison.

La nuance tient dans un autre mot : ouverture. Quasi seul actionnaire depuis dix ans, McCourt se dit prêt à accueillir de nouveaux investisseurs. Une piste évoquant la cession de 30 % du capital contre 400 millions d’euros a circulé sans jamais être confirmée, et les rumeurs d’investisseurs saoudiens ont été démenties. Dans ce scénario, 40 à 50 millions de recettes garanties chaque année deviennent un argument de vente, pas la preuve d’une transaction déjà bouclée.

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Le prochain passage devant la DNCG, attendu fin novembre ou début décembre, donnera la mesure réelle de la marge de manœuvre du propriétaire. Pour comprendre la structure du capital, notre dossier sur Frank McCourt et l’actionnariat de l’OM fait le point, et toute l’actualité de l’OM est à suivre sur Foot Sur 7.