Vente OM : Frank McCourt fait fuir les investisseurs saoudiens

Alors que les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes sont sur le point d’être vendus, l’OM est toujours la propriété de Frank McCourt. Et selon Jean-Charles De Bono du média Football Club de Marseille, l’homme d’affaires américain ne facilite pas la tâche aux investisseurs saoudiens. Explications.

Vente OM : La situation financière du club inquiète

Contrairement aux nombreuses rumeurs, les sources marseillaises confirment que toutes les spéculations sur la cession imminente de l’OM sont fausses. Après avoir racheté le club à Margarita Louis-Dreyfus en 2016, Frank McCourt ne compte toujours pas passer la main à un autre investisseur.

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Par contre, l’homme de 73 ans a publiquement avoué qu’il cherchait des partenaires pour une entrée minoritaire dans le capital de l’Olympique de Marseille. Un premier pas de la part de McCourt, en difficulté ces derniers mois au point de fermer le robinet cet été avec un mercato historique au cours duquel le nouveau directeur sportif Gregory Lorenzi n’a recruté aucun joueur.

Une situation qui inquiète les supporters marseillais, qui espèrent voir l’Américain céder le club à un autre investisseur dans les mois à venir. Mais ce n’est pas la tendance actuelle, à en croire Jean-Charles De Bono. Ancien consultant de la chaîne officielle du club, OM TV, le journaliste de Football Club de Marseille révèle que les « pays exotiques », notamment l’Arabie Saoudite, ne semblent plus intéressés par une reprise de l’Olympique de Marseille en raison de sa situation financière.

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« McCourt, je ne le sens pas investi personnellement. Tu dois devenir passionné. Si à l’OM au Vélodrome, tu n’es pas passionné, il ne faut pas rester à la tête du club. Va t’amuser au baseball, où tu veux. Il a tout fait à l’envers. On dit qu’il cherche des partenaires financiers. Mais les pays exotiques ne sont pas près d’investir à l’OM, ce sont les infos que j’ai. Ils ne sont pas prêts à investir, car il y a un trou énorme, il n’y a rien qui va, ça ne les intéresse pas », a expliqué Jean-Charles De Bono lors d’une intervention sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille.

Le nouveau président Stéphane Richard va donc devoir s’atteler à assainir les finances du club en vue d’une Vente OM attendue par tout le peuple marseillais afin de sauver le club historique.

Pour le moment, le média spécialisé Football Club de Marseille, très attentif à ce dossier, assure que Frank McCourt n’a pas du tout en tête de vendre l’OM.

« Autour de l’OM, les rumeurs de vente existent depuis plusieurs années et reviennent régulièrement, notamment avec les spéculations autour d’investisseurs du Moyen-Orient. Mais à ce jour, aucune offre officielle, aucun accord de principe et aucun processus de cession comparable à Bordeaux ou Nantes n’ont été rendus publics.

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Frank McCourt resterait au contraire déterminé à conserver le club, tout en cherchant à réduire son exposition financière et à trouver de nouvelles ressources », rapporte le site dédié au club de la Canebière.