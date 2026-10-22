Accueil - Mercato OM - Sturm Graz-OM : La police en alerte, 1000 fans débarquent

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

L’OM de Bruno Genesio bénéficiera d’un soutien de poids ce jeudi face à Sturm Graz. Ils seront environ un millier de supporters marseillais dans les tribunes. La police autrichienne redoute même déjà des débordements avant ce choc en Ligue Europa.

OM : La police anticipe d’éventuels incidents à Sturm Graz

Bruno Genesio aborde ce déplacement à Sturm Graz avec un double objectif. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille compte confirmer le regain de forme de son équipe et remporter enfin ses tous premiers points en Ligue Europa cette saison. L’OM ayant concédé deux revers lors de ses deux premiers dans la compétition.

Bruno Genesio et ses hommes sont déterminés à accomplir cette mission. Même si l’attention de ce jeudi ne se limitera pas à la pelouse du stade de Graz-Liebenau. Les autorités autrichiennes redoutent des débordements autour de la rencontre. Elles ont pris leurs précautions.

Lire aussi : Sturm Graz-OM : Valero dans le groupe, Genesio se justifie

À voir

PSG Mercato : Le prodige Ibrahim Maza pour remplacer Kvara ?

La rencontre a été classée à risques par les autorités locales. Lors d’un exercice auquel La Provence a pu assister, les forces de l’ordre se sont préparées à contenir d’éventuels troubles. Des figurants déguisés en supporters ont simulé des jets de projectiles et mouvements de foule afin d’habituer les policiers à ramener le calme rapidement.

Bruno Genesio avec une mobilisation plus forte que prévu

Cette vigilance s’explique par le contexte local. Le week-end dernier, le derby de Graz a donné lieu à des échanges musclés entre les deux camps de supporters. Le championnat autrichien reste certes peu médiatisé en France. Mais certains clubs comptent des groupes de fans connus pour leur violence.

Les fans de l’OM avait été privé de déplacement au Besiktas (4-1). Ils connaissent ainsi leur premier voyage européen de la saison. Prévu pour 700 personnes, le cortège a finalement grossi. Le média provincial assure que 300 supporters de plus sont attendus. Ce nombre dépasse largement les 5 % de la capacité du stade imposés aux visiteurs.

Lire aussi : OM : Genesio recadre un journaliste de RMC avant Sturm Graz

À voir

Juventus-SRFC : Haise change sa compo avec trois axiaux

Rappelons que la veille du match, plus de 1 000 places restaient encore à vendre. L’OM en a profité pour récupérer 300 billets. Le parcage visiteur sera donc très bruyant ce soir. Le public marseillais va se faire entendre et pousser son équipe vers la victoire. La priorité pour Genesio et ses hommes sera de répondre sur le terrain.