Vente OM : Les ultras poussent McCourt vers la sortie

Frank McCourt se retrouve au cœur des discussions autour de la Vente OM, alors que les représentants des groupes de supporters marseillais ont exprimé de sérieuses inquiétudes sur l’avenir du club. La rencontre organisée à la Commanderie a pris une tournure nettement plus tendue lorsque la question du propriétaire américain a été abordée.

Vente OM : ‎Un échange qui change brutalement de ton

La suite après cette publicité

‎La Vente OM n’était pas officiellement à l’ordre du jour de la rencontre entre Bruno Genesio, Grégory Lorenzi, Alban Juster et les principaux représentants des virages. Pourtant, l’avenir économique du club s’est rapidement invité dans les discussions. Pendant environ une heure et demie, les échanges avaient d’abord porté sur des sujets sportifs et notamment sur la situation de Leonardo Balerdi.

Lire aussi : Vente OM : Un accord avec McCourt échoue, voici la raison !

‎Puis l’ambiance s’est durcie. Rachid Zeroual, figure des Winners, a fait part des interrogations des supporters concernant l’implication de Frank McCourt et la lisibilité de son projet pour l’OM. Selon les informations de L’Équipe, le message adressé au propriétaire américain est particulièrement clair : Marseille doit conserver des ambitions sportives à la hauteur de son statut.

‎Les supporters veulent des garanties, pas des promesses

‎Derrière cette prise de position, c’est une inquiétude plus profonde qui se dessine. Les groupes de supporters veulent savoir quelle direction Frank McCourt entend donner à l’OM. Pour eux, un propriétaire doit accompagner les ambitions d’un club dont les exigences dépassent largement les simples résultats du week-end.

À voir

Mercato ASSE : Ça chauffe pour Stassin, dossier bientôt bouclé ?

‎Le message de Rachid Zeroual peut donc être résumé ainsi : soit McCourt continue de soutenir financièrement le projet pour permettre à Marseille de jouer les premiers rôles, soit une autre solution doit être envisagée, avec notamment l’arrivée d’un nouvel investisseur. Une sortie qui donne évidemment un relief particulier aux débats autour d’une éventuelle Vente OM.

‎Un avertissement qui pourrait laisser des traces

‎Cette intervention survient alors que l’OM s’apprête à retrouver un Vélodrome plein pour le début du Championnat. Les supporters sont attendus au rendez-vous dans les tribunes, mais leur soutien pourrait difficilement masquer les interrogations qui entourent la direction du club. Le football marseillais aime les passions fortes. Il sait aussi transformer une étincelle en incendie médiatique.

Lire aussi : Mercato : McCourt lâche une bombe sur l’avenir de l’OM

‎Pour l’équipe dirigeante, la situation devient donc délicate. Le président Stéphane Richard avait déjà rencontré les représentants des groupes en juillet, tandis que Genesio et Lorenzi viennent désormais d’échanger directement avec eux. La pression n’est pas encore une crise ouverte, mais le signal envoyé à McCourt est difficile à ignorer.

‎Le vrai danger pour l’OM se trouve-t-il ailleurs ?

Cette séquence dépasse largement la question d’une éventuelle Vente OM. Les supporters réclament surtout une vision. Dans un club aussi exposé que Marseille, le silence sur les intentions du propriétaire nourrit mécaniquement les spéculations et fragilise la confiance.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un milieu algérien ?

À voir

PSG-Stade Rennais : Tout bascule à 4 jours du choc

Mercato OM : Ça bouge, un milieu en route pour le Portugal ?

‎McCourt dispose encore de la possibilité de calmer le jeu par des actes et non par de simples déclarations. Mais le football est ainsi fait : lorsqu’un propriétaire donne l’impression de reculer, les tribunes commencent à avancer. Et à Marseille, elles avancent rarement en silence.