OM : McCourt s’enrichit encore, les supporters voient rouge

Le prochain match de l’OM au Vélodrome sera sans doute marqué par de nouvelles contestations. Frank McCourt serait une nouvelle fois dans le viseur des supporters mécontents suite aux révélations concernant sa fortune.

OM : Le Vélodrome prépare un accueil hostile à Frank McCourt

La fracture se creuse entre les supporters et la direction de l’Olympique de Marseille. Une fois la trêve internationale terminée, l’OM ira défier Troyes avant d’accueillir Olympiakos en Ligue Europa. L’atmosphère autour de cette rencontre européenne promet d’être tendue. La Provence explique que Frank McCourt devrait recevoir un accueil très hostile du public du Vélodrome.

Cette fronde populaire trouve ses racines dans les choix opérés en haut. Alors que Frank McCourt a vu sa richesse s’accroitre de 3,2%, les supporters marseillais n’arrivent pas à comprendre ses récentes décisions. Surtout que l’OM plonge dans une crise financière sans précédent.

Lire aussi : Vente OM : Frank McCourt fait fuir les investisseurs saoudiens

À voir

PSG – Barça : Frenkie de Jong forfait pour le déplacement à Paris

Les débuts de Bruno Genesio sur le banc phocéen inquiètent les fans. L’entraîneur de l’OM et ses hommes ont enchainé 5 défaites en 6 rencontres. Les Phocéens pointent à présent à une préoccupante 17e place de Ligue 1. Ils sont reléguables après 5 journées.

🚨🔵⚪ 𝗟𝗘𝗦 𝗩𝗜𝗥𝗔𝗚𝗘𝗦 𝗗𝗨 𝗩É𝗟𝗢𝗗𝗥𝗢𝗠𝗘 𝗣𝗥É𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗗É𝗝À 𝗟’𝗔𝗖𝗖𝗨𝗘𝗜𝗟 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗖𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧 ! 😳



Après la révélation de l’augmentation de sa fortune, le propriétaire de l’OM pourrait recevoir un accueil particulièrement hostile lors de la réception de… pic.twitter.com/B6BitupFU6 — Lives Foot (@livesfoot) September 28, 2026

Une décision financière qui agace les supporters marseillais

Cette crise sportive est largement imputable à un mercato estival complètement bloqué dans le sens des arrivées. Aucune recrue n’est venue compenser les onze départs actés cet été. Les exigences de la DNCG et de l’UEFA ont freiné l’arrivée de nouveaux joueurs. Sans parler que Frank McCourt, après avoir injecté près de 700 millions d’euros depuis le rachat de l’OM en 2016, a décidé de fermer les vannes.

Lire aussi : Mercato OM : Genesio tient sa recrue, Ianis Hagi donne son accord

Le propriétaire américain a imposé un dégraissage massif. Cette décision financière a irrémédiablement brisé la confiance des tribunes. Les supporters avaient déjà donné le ton lors du dernier Classique perdu face au Paris Saint-Germain (1-2). Ils avaient déployé des banderoles virulentes à l’encontre de Frank McCourt. On pouvait lire des messages « 2026, Ligue 2 Project ? » ou « McCourt Out ».

La réception de l’Olympiakos promet d’être tendue

Ces protestations confirment la rupture entre le public du Vélodrome et l’actionnaire majoritaire du club phocéen. Et ce n’est pas terminé. L’Olympique de Marseille entame un marathon de 8 matchs en moins d’un mois dès la fin de la trêve internationale. La pression est maximale dans la cité phocéenne.

À voir

RC Lens : Le Standard de Liège les Sang et Or se croisent en amical

Lire aussi : OM : Adidas revient à Marseille dès 2027, le deal à 50 M€ confirmé

Les supporters marseillais sont visiblement ulcérés par la gestion du club et la croissance financières de Frank McCourt. Ils vont sans doute afficher leur mécontentement le 15 octobre prochain lors de la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa. L’heure de la réconciliation est loin d’avoir sonné au Vélodrome.