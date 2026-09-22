Accueil - PSG mercato - PSG : La Direction de l’Arbitrage désavoue l’OM après le Classique

Une décision de François Letexier a fait débat lors du Classique entre l’OM et le PSG (1-2), dimanche soir, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. La Direction de l’Arbitrage a mis fin à cette polémique en appuyant la décision de l’arbitre de cette rencontre.

OM – PSG : Y avait-il pénalty sur Amine Gouiri ?

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Battu par le PSG lors du Classique de dimanche soir, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1, l’OM a dénoncé une erreur arbitrale qui a privé les hommes de Bruno Genesio d’un pénalty, outre le but inscrit par Angel Gomes, sur un contact entre Désiré Doué et Amine Gouiri, selon les images de Ligue 1+.

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Entré dans la surface de réparation, l’attaquant marseillais a été touché par son adversaire direct. Suffisant pour siffler un pénalty ? Adil Rami est catégorique sur le contact entre Désiré Doué et Amine Gouiri. Ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille, le Champion du monde 2018 pense que la faute du Parisien méritait clairement un pénalty.

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« Si Gouiri se laisse tomber, je dis que non. Il entre dans la surface parisienne et clairement, oui, il y a contact. Pour moi, il y a pénalty et il n’y a même pas de débat. Le contact existe », a déclaré Adil Rami, consultant du diffuseur Ligue 1+.

Malgré un effectif très restreint, l’équipe olympienne a su se procurer des opportunités dans ce match très disputé. Si ce pénalty avait été sifflé, la physionomie du match aurait totalement été différente. Sauf que la direction de l’arbitrage estime que François Letexier n’a pas commis de faute dans sa décision.

François Letexier soutenu par la FFF ?

Après analyse, la Direction de l’arbitrage estime que l’absence de pénalty était bien la décision attendue. Selon l’instance de la Fédération Française de Football, Désiré Doué a d’abord réussi à dévier le ballon avant le contact avec Amine Gouiri.

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« En avançant sa jambe droite devant l’attaquant marseillais n° 9, dont le déséquilibre vers l’avant était déjà amorcé avant tout contact, le joueur parisien n° 14 parvient à dévier le ballon. Ainsi, dans cette situation, le contact avec l’attaquant ne saurait, à lui seul, être considéré comme illicite. La décision de l’arbitre de ne pas accorder de pénalty était donc celle attendue », a conclut la Direction de l’arbitrage.

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Une mise au point qui vient donc éteindre l’une des principales polémiques arbitrales du Classique. Marseille réclamait un pénalty, mais l’instance chargée de l’arbitrage français confirme que l’arbitre François Letexier a pris la décision attendue sur cette action.