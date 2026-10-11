ASSE-Rodez : Cathro explique l’absence de Zuriko Davitashvili

L’ASSE a battu Rodez (2-0) samedi soir, malgré l’absence inattendue de Zuriko Davitashvili dans le groupe stéphanois. Ian Cathro a expliqué que l’international géorgien était malade et fiévreux, une situation qui a conduit le staff à le laisser au repos avant le prochain rendez-vous face au Red Star.

ASSE-Rodez : Une victoire stéphanoise marquée par un absent de taille

L’ASSE a assuré l’essentiel contre Rodez avec un succès 2-0, mais l’absence de Zuriko Davitashvili a rapidement attiré l’attention des supporters. Alors que les Verts poursuivent leur parcours, la non-présence de l’ailier géorgien dans le groupe convoqué par Ian Cathro a soulevé des interrogations sur son état de santé.

Lire aussi : ASSE : L’entraîneur de Rodez prêt à relever le défi de Saint Etienne

Mais les nouvelles se révèlent toutefois rassurantes. Le joueur n’a pas été écarté en raison d’une blessure annoncée, mais à cause d’un épisode de maladie. Un soulagement potentiel pour le staff stéphanois, qui doit préserver ses forces offensives sans prendre de risques inutiles avec un élément important de son secteur d’attaque.

Fièvre nocturne, repos forcé : que s’est-il passé pour Davitashvili ?

Ian Cathro a lui-même donné l’explication de cette absence surprise. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a précisé que Zuriko Davitashvili était « malade cette nuit. Il était fiévreux. C’est donc un joueur qu’on a laissé au repos. » Une déclaration claire qui permet de mieux comprendre pourquoi l’international géorgien n’a pas participé à la rencontre contre Rodez. Cette précision ne signifie toutefois pas que son retour est déjà garanti à une date précise.

À voir

Compo ASSE Rodez : Lamba pour Le Cardinal, confiance à Davitashvili

Lire aussi : Compo ASSE Rodez : Lamba pour Le Cardinal, confiance à Davitashvili

Aucune durée d’indisponibilité n’a été annoncée, et l’évolution de son état de santé devra être surveillée. En privilégiant le repos, le staff a choisi la prudence plutôt que de risquer d’aggraver la situation en faisant jouer un joueur diminué. Sur ce point, le choix paraît logique. Même les meilleures jambes ont besoin d’un corps en état de fonctionner.

Le Red Star en ligne de mire, un retour déjà espéré

Après cette victoire, les Stéphanois peuvent désormais se tourner vers leur prochaine échéance contre le Red Star. La disponibilité de Zuriko Davitashvili constituera un élément à surveiller durant la préparation. Son éventuel retour offrirait une solution offensive supplémentaire à Ian Cathro, à condition que l’attaquant ait suffisamment récupéré.

Une maladie passagère ne présente pas nécessairement les mêmes contraintes qu’une blessure musculaire, dont la guérison peut nécessiter une période de rééducation. Mais il serait prématuré de transformer cette différence en promesse de retour immédiat. Le staff devra évaluer l’état du Géorgien avant de prendre une décision.

lire la suite sur l’ASSE :

ASSE-Rodez : Grosse inquiétude pour Larsonneur après sa sortie

À voir

ASSE-Rodez : Grosse inquiétude pour Larsonneur après sa sortie

ASSE : Les recommandations de Rocheteau pour la montée en Ligue 1

Pour l’ASSE, le bilan du week-end reste donc positif : trois points supplémentaires et une explication concernant l’absence de son joueur offensif. Il faudra désormais savoir si Zuriko Davitashvili pourra reprendre sa place face au Red Star. Les supporters ont de quoi espérer, mais le dernier mot appartiendra à son état de santé.