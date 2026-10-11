ASSE-Rodez : Grosse inquiétude pour Larsonneur après sa sortie

L’ASSE a battu Rodez (2-0), samedi soir, mais la sortie sur blessure de Gautier Larsonneur après un choc avec Kevin Pedro assombrit le bilan de la rencontre. En zone mixte, Ian Cathro a évoqué une possible atteinte articulaire, sans pouvoir préciser la gravité du problème.

ASSE-Rodez : Gautier Larsonneur sort sur blessure et laisse planer le doute

L’ASSE a décroché une victoire précieuse (2-0) contre Rodez, mais le succès stéphanois s’accompagne d’une inquiétude concernant son gardien titulaire. Le portier des Verts a été contraint de quitter ses partenaires à la suite d’un choc avec Kevin Pedro. Une sortie qui a rapidement attiré l’attention, tant le rôle de Larsonneur est important dans l’équilibre de l’équipe, même s’il fait aussi face à de nombreuses critiques ces derniers mois.

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Interrogé en zone mixte, l’entraîneur stéphanois n’a pas cherché à minimiser la situation, tout en évitant de tirer des conclusions prématurées. « Pour Gautier Larsonneur, on a encore assez peu de recul à son sujet. C’est sans doute au niveau de l’articulation mais il faudra en avoir le cœur net prochainement », a expliqué Ian Cathro.

Ces propos laissent subsister une incertitude sur la nature exacte de la blessure de Larsonneur. Aucun diagnostic définitif ni délai d’indisponibilité n’a été communiqué. Il faudra donc attendre des informations médicales complémentaires pour mesurer les conséquences de cet incident.

Une articulation sous surveillance, un verdict encore attendu

La mention d’une possible atteinte articulaire appelle à la prudence, mais elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à une blessure grave. Des examens médicaux pourraient être nécessaires pour identifier précisément la zone touchée et déterminer la conduite à tenir.

En attendant, le staff stéphanois doit composer avec cette incertitude, sans annoncer de scénario qui ne serait pas confirmé. Pour l’AS Saint-Etienne, l’enjeu dépasse la seule sortie d’un joueur pendant une rencontre. Le gardien occupe un poste particulier, où la communication avec la défense et la régularité des repères comptent énormément.

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Une éventuelle absence obligerait le staff à adapter son organisation et à préparer une solution de remplacement. Toutefois, tant que la gravité du problème de Larsonneur reste inconnue, il serait prématuré d’évoquer une indisponibilité prolongée. Les prochains jours seront déterminants pour éclaircir la situation.

Chico Lamba préservé après une alerte musculaire

L’autre dossier concerne Chico Lamba, absent du groupe stéphanois contre Rodez. Son absence n’était pas forcément attendue, puisque le staff avait initialement envisagé de pouvoir compter sur lui. Ian Cathro a expliqué que le défenseur avait ressenti une gêne musculaire jeudi, avant que la dernière séance d’entraînement, vendredi, ne conduise à revoir les plans.

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« Il a ressenti une gêne musculaire jeudi. On pensait que ça pourrait le faire pour cette rencontre. Mais vendredi sur la dernière séance, on a réalisé que ça ne serait pas le cas », a précisé l’entraîneur. Cette décision s’explique aussi par la charge physique récemment supportée par le joueur.

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Selon Cathro, Lamba avait disputé un nombre important de minutes contre le FC Sion, une première depuis longtemps, peut-être neuf mois. « Avec un autre joueur, on aurait tenté de le mettre sur le banc. Mais là, on a préféré la prudence », a ajouté le technicien. Le staff a donc choisi de ne pas prendre de risque inutile, quitte à se passer d’une option défensive supplémentaire.

Les Verts dans l’attente avant de préparer la suite

La situation des deux joueurs appelle désormais des réponses différentes. Pour Larsonneur, la priorité est de connaître la nature exacte du problème articulaire évoqué par Cathro. Pour Lamba, l’objectif est de permettre à la gêne musculaire de se résorber avant d’envisager un retour à la compétition. Dans les deux cas, le staff doit privilégier les informations médicales et l’évolution physique des joueurs plutôt qu’un calendrier fixé à l’avance.

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