Ian Cathro n’oublie pas Metz : l’ASSE verrouille Rodez, signal fort

Ian Cathro a vu samedi soir une ASSE capable de gagner sans tenir le ballon. Le succès 2-0 contre Rodez à Geoffroy-Guichard, pour la 8e journée de Ligue 2, porte Saint-Étienne à 19 points et lui rend la première place. L’entraîneur écossais y lit un progrès bien précis : son équipe sait désormais fermer un match.

Ian Cathro : qu’a changé l’ASSE depuis Metz ?

Le souvenir est encore frais. À Metz, les Verts menaient de deux buts avant de se faire rejoindre (2-2) en fin de rencontre. « Je n’oublierai pas les dernières minutes à Metz », a reconnu le technicien après la victoire contre le Rodez AF.

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Samedi à 20 h, devant un Geoffroy-Guichard à guichets fermés, Cathro avait aligné Gautier Larsonneur, Ferreira, Kévin Pedro, Sohaib Nair, Old, Maxime Bernauer, Csongvai, Augustine Boakye, Breum, Thierno Ballo et Irvin Cardona. Un onze sans Zuriko Davitashvili, absent de la feuille de match.

Sur le terrain, le même scénario guettait. Les deux équipes ont tiré dix fois, dont quatre frappes cadrées de chaque côté, mais la défense stéphanoise n’a rien lâché. « On n’est pas obligés d’être au top et d’avoir le ballon tout le temps », estime Cathro, qui voit dans ce clean sheet la preuve qu’il sera « plus difficile de marquer contre nous ».

ASSE-Rodez : une première période proche de l’idéal, une seconde à subir

Le coach sépare nettement les deux mi-temps. Avant la pause, Saint-Étienne a produit selon lui le football « qui se rapproche le plus de ce qu’on veut être », avec un seul regret, un score qui aurait pu être plus large. Thierno Ballo a ouvert la marque, puis Augustine Boakye a doublé la mise d’une frappe du droit après un sombrero sur son vis-à-vis.

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ASSE-Rodez : Cathro explique l’absence de Zuriko Davitashvili

Ensuite, les Verts ont reculé. Cathro l’attribue à la trêve internationale, mal digérée par plusieurs cadres rentrés tard de sélection. Sohaib Nair n’a rejoint le groupe que mercredi, et Kévin Pedro a dû s’adapter au dernier moment après le pépin de Julien Le Cardinal. « J’ai senti mes joueurs fatigués et je le comprends », a glissé l’Écossais, impressionné par la façon dont son groupe s’est adapté.

Bernauer, Larsonneur et Boakye dans le viseur de Cathro

Maxime Bernauer a pris « beaucoup de responsabilités » selon son entraîneur, qui le juge plus important chaque semaine. Le défenseur avait lui-même rappelé que le club restait sur 35 jours sans victoire.

Gautier Larsonneur a reçu l’hommage le plus appuyé. Pour Cathro, ce clean sheet porte la signature du gardien, décisif avant sa sortie sur blessure après un choc avec Kévin Pedro. Cathro évoque une articulation touchée, sans diagnostic à ce stade.

Boakye, lui, a droit à des éloges mêlés d’exigence. Son but « nous rappelle pourquoi on aime le football », juge Cathro, qui espère le voir marquer aussi des buts « faciles à deux mètres de la cage ». L’entraîneur le range déjà parmi les joueurs « de haut niveau » de son effectif, tout en répétant qu’il « peut faire encore plus ». Une manière de ne pas laisser le milieu offensif se contenter d’un geste spectaculaire.

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Quelle place pour Saint-Étienne en Ligue 2 ?

Le Red Star, vainqueur 3-2 à Clermont, était passé provisoirement devant. Les Verts ont repris la tête avec un groupe pourtant amputé : Zuriko Davitashvili, malade dans la nuit, a été laissé au repos, et Chico Lamba, privé de compétition depuis neuf mois, a ressenti mardi une gêne à l’adducteur. Pour Cathro, la soirée reste « belle » dans l’ensemble, et le bilan comptable lui donne raison : la série sans victoire est terminée, la cage est restée inviolée et la première place est récupérée. Retrouvez toute l’actualité de l’ASSE au fil des prochaines journées.

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