ASSE : Ivan Gazidis refuse l’étiquette « PSG de la Ligue 2 »

L’AS Saint-Étienne dispose des plus gros moyens de Ligue 2, mais Ivan Gazidis assure que Kilmer Sports ne souhaite pas simplement financer les dépenses du club pour accélérer sa remontée en Ligue 1. Le président des Verts a détaillé la stratégie financière du propriétaire canadien et expliqué pourquoi Ian Cathro s’inscrit dans un projet pensé sur la durée.

Pourquoi Ivan Gazidis refuse-t-il de comparer l’ASSE au PSG ?

Dans son entretien avec L’Équipe, Ivan Gazidis a tenu à corriger l’image d’une ASSE devenue le club le plus dépensier de Ligue 2 depuis l’arrivée de Kilmer Sports. Le président stéphanois reconnaît les investissements réalisés, mais insiste sur leur objectif qui est de permettre au club de construire un modèle économique durable plutôt que de dépendre constamment de son propriétaire.

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Gazidis s’explique : « J’ai vu que nous étions décrits comme le PSG de la L2. Ce n’est pas vrai. Ce club avait besoin d’investissements justes. Nous n’y injectons pas simplement de l’argent. » Le dirigeant veut ainsi inscrire les dépenses réalisées dans une stratégie plus large, avec l’ambition de rendre l’ASSE progressivement autonome financièrement.

Quel modèle Kilmer Sports veut-il installer à l’ASSE ?

Pour Ivan Gazidis, l’enjeu dépasse donc la seule saison actuelle et l’objectif de retrouver rapidement l’élite. Le propriétaire souhaite que l’ASSE puisse produire elle-même ses ressources et assurer son développement sans attendre systématiquement de nouveaux apports financiers. « Nous voulons construire un club financièrement pérenne, capable de tenir sur ses propres pieds, de produire sa propre réussite et d’être fort par lui-même », a précisé le président des Verts. Cette volonté concerne également l’organisation du club, avec une présence régulière des dirigeants de Kilmer à Saint-Étienne.

Gazidis rappelle à ce sujet qu’il a lui-même assisté à 14 des 17 rencontres disputées à domicile par l’ASSE la saison dernière. Huss Fahmy est présent chaque semaine tandis que Jaeson Rosenfeld se rend régulièrement à Saint-Étienne pour des périodes plus longues. Le président assure donc que le fonctionnement à distance ne signifie pas une absence du propriétaire.

Pourquoi Ivan Gazidis mise-t-il désormais sur Ian Cathro ?

La question de l’entraîneur constitue un autre volet important de l’entretien. Depuis l’arrivée de Kilmer Sports, quatre techniciens se sont succédé sur le banc stéphanois : Olivier Dall’Oglio, Eirik Horneland, Philippe Montanier puis Ian Cathro, nommé cet été après l’échec de l’ASSE en barrages face à Nice.

Ivan Gazidis reconnaît cette succession rapide, mais affirme ne pas apprécier cette instabilité. « Nous avons eu quatre entraîneurs depuis notre arrivée. Je n’aime pas faire des changements », a-t-il déclaré. Le dirigeant explique surtout pourquoi il souhaite désormais inscrire Ian Cathro dans la durée. « Ian correspond à notre philosophie, à notre effectif, nos valeurs. Nous voulions aussi quelqu’un investi dans le club à 120 % », a assuré Gazidis. Il apprécie également la capacité du technicien écossais à s’adapter et son approche du jeu, avec des joueurs capables de permuter et d’évoluer à plusieurs postes.

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Le président de l’ASSE estime enfin que ce fonctionnement peut profiter directement aux jeunes du club. « Dans un effectif plus réduit, chacun sent qu’il a un rôle à jouer. Cela donne de l’oxygène à la formation. Nous avons de bons jeunes. Je veux qu’ils aient la possibilité de jouer. » Avec Cathro, Gazidis défend donc un projet qui doit à la fois stabiliser le banc et donner davantage de place à la formation.

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