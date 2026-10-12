Accueil - Football - Mercato ASSE : Boakye attire les regards, Saint-Etienne négocie

L’AS Saint-Etienne ne veut pas laisser Augustine Boakye devenir un dossier brûlant du prochain mercato. Auteur de performances remarquées depuis le début de saison, l’attaquant ghanéen fait désormais l’objet de discussions pour une prolongation de contrat. Une initiative qui dépasse la simple récompense sportive et révèle les priorités de Saint-Étienne.

La victoire des Verts de l’As Saint-Etienne contre Rodez (2-0) a confirmé la belle dynamique en cours qui les crédite de six succès en huit rencontres. Buteur lors de cette rencontre, Augustine Boakye continue de peser sur les résultats stéphanois. Son efficacité place aujourd’hui les dirigeants devant une question délicate, celle de savoir comment conserver un joueur dont la valeur sportive et l’attractivité progressent simultanément ?

Selon Foot Mercato, des discussions ont été engagées avec son entourage pour prolonger son engagement, actuellement fixé à juin 2028. Une revalorisation salariale serait également envisagée. Aucun accord définitif n’a toutefois été annoncé.

ASSE : Augustine Boakye devient un dossier stratégique

Cinq buts lors de ses cinq dernières apparitions. Le rendement récent de Boakye explique pourquoi Saint-Étienne souhaite accélérer sur son avenir. L’international ghanéen compte également trois passes décisives sur la période évoquée dans les informations disponibles.

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Ces statistiques traduisent une évolution intéressante du joueur de l’ASSE. Augustine Boakye n’est plus uniquement un joueur capable de créer des différences ponctuelles puisqu’il apporte désormais une contribution régulière au tableau d’affichage, ce qui modifie sensiblement son importance dans les choix offensifs d’Ian Cathro.

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Son bilan depuis son arrivée illustre cette progression : 14 réalisations et 12 passes décisives en 61 rencontres sous le maillot stéphanois. Avec 26 contributions directes à un but, l’attaquant affiche une moyenne proche d’une action décisive toutes les 2,3 rencontres.

Cette efficacité mérite néanmoins d’être appréciée sur une période plus longue. Une série de cinq matchs ne suffit pas à garantir un rendement identique pendant toute une saison. Pour l’ASSE, attendre cette confirmation comporte cependant un risque : voir les prétendants se multiplier.

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L’intérêt de plusieurs formations étrangères constitue précisément l’autre dimension du dossier. Anderlecht, Norwich et Wrexham avaient manifesté leur intérêt durant le dernier mercato estival, d’après Foot Mercato.

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Ces pistes n’impliquent pas qu’une offre soit actuellement sur la table. Elles montrent néanmoins que Boakye possède des possibilités au-delà du championnat français.

Pour l’As Saint-Étienne, prolonger un joueur déjà engagé jusqu’en 2028 peut sembler peu urgent. Pourtant, la durée restante de son contrat constitue un paramètre essentiel dans toute négociation future.

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Sans prolongation, l’ASSE abordera progressivement une période où la marge de manœuvre contractuelle diminuera. Un accord supplémentaire permettrait au club de préserver davantage de contrôle sur le calendrier d’un éventuel transfert.

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La revalorisation évoquée répondrait, elle, à une autre logique. Récompenser les performances de Boakye pourrait contribuer à maintenir son engagement dans le projet sportif, sans attendre qu’une proposition extérieure transforme les discussions.

Cette stratégie comporte naturellement un coût. Une augmentation salariale engage les finances du club, indépendamment des performances futures du joueur. Le montant envisagé n’étant pas connu, impossible d’en mesurer précisément l’impact.

Une prolongation qui pose aussi la question du projet sportif

À bientôt 26 ans, Augustine Boakye arrive à une étape importante de sa carrière. Son troisième exercice à Saint-Étienne pourrait renforcer son statut dans l’effectif, à condition de maintenir son influence offensive.

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Pour Ian Cathro, conserver un joueur décisif offre une continuité appréciable. Pour les dirigeants, l’enjeu consiste à protéger un actif sportif sans compromettre l’équilibre financier.

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Reste une distinction essentielle : l’ouverture de discussions ne garantit ni signature prochaine ni accord sur les conditions salariales. À ce stade, aucune durée supplémentaire n’a été précisée.

Le dossier Boakye constitue donc un premier test pour la politique de fidélisation stéphanoise. Sa résolution permettra de mieux apprécier les ambitions contractuelles de l’ASSE.