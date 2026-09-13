Accueil - Ligue 2 - ASSE : Ian Cathro dédramatise la défaite à Dunkerque

‎‎L’ASSE a concédé sa première défaite de la saison (2-1) à Dunkerque, samedi 12 septembre, lors de la sixième journée de Ligue 2. Malgré ce coup d’arrêt, Ian Cathro refuse de céder à la dramatisation et préfère déjà se concentrer sur les corrections à apporter.

‎‎ASSE : Une première alerte, pas un naufrage

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‎‎Après cinq victoires consécutives, l’ASSE a cette fois quitté la pelouse de Dunkerque sans point. Une première contrariété pour Ian Cathro depuis son arrivée sur le banc stéphanois, mais le technicien écossais n’a pas voulu transformer ce revers en crise de confiance. ‎Son discours d’après-match s’est voulu particulièrement mesuré.

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‎« C’est un match étrange dans lequel on aura beaucoup de choses à améliorer. On va le revoir, le passer en revue, l’analyser avec calme », a expliqué l’entraîneur. Une manière de rappeler que le championnat de Ligue 2 ne se gagne pas en six journées et qu’un accident de parcours ne doit pas effacer le travail effectué auparavant.

‎‎Cathro pointe surtout un manque de précision

‎‎Derrière cette volonté de calmer le jeu, le constat reste pourtant lucide. Ian Cathro estime que son équipe n’a pas retrouvé la fluidité affichée lors de ses précédentes sorties. Les automatismes ont parfois manqué, le rythme n’a pas toujours été au rendez-vous et certaines séquences offensives ont perdu leur précision.

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‎‎Le coach refuse toutefois de réduire cette défaite à un simple problème d’efficacité. « On n’a pas livré la performance habituelle. On n’a pas été assez précis, on a manqué d’efficacité dans certains de nos gestes », a-t-il reconnu. Il a également tenu à saluer Dunkerque, qui a su exploiter les insuffisances stéphanoises.

‎‎Le leader conserve malgré tout une marge

‎‎Avant cette rencontre, l’ASSE avait réalisé un départ parfait avec cinq succès en cinq journées. Le club occupait donc la première place avec 15 points avant son déplacement dans le Nord. Cette avance constituait un matelas appréciable, même si les résultats des poursuivants pouvaient réduire l’écart.

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‎‎La véritable question n’est donc pas de savoir si cette défaite est inquiétante en elle-même, mais comment les Verts vont y répondre. Cathro l’a clairement indiqué : « Notre travail reste le même après une défaite comme après une victoire, c’est celui de s’améliorer ». Le prochain rendez-vous permettra de mesurer la réaction du groupe.

‎‎Pourquoi Cathro refuse de tirer la sonnette d’alarme

‎‎Cette réaction s’inscrit dans la ligne affichée depuis le début de saison par le technicien stéphanois. L’ASSE est encore en construction, et les premières semaines ont justement permis de poser des principes de jeu et d’installer une concurrence importante dans l’effectif. Une défaite ne remet pas mécaniquement tout cela en question.

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‎‎Le contexte mérite donc d’être conservé en tête. L’ASSE avait remporté ses cinq premières rencontres de Ligue 2, avec notamment des victoires contre Sochaux, Clermont, Grenoble, Dijon et Montpellier. Le revers à Dunkerque constitue un accroc. Pas encore un signal d’alarme.