Mercato : Malang Sarr sous pression après sa signature à Neom

Parti libre du RC Lens cet été pour rejoindre Neom en Arabie saoudite, Malang Sarr s’est retrouvé au centre d’une scène tendue à Marbella quelques jours après sa signature. Le défenseur de 27 ans, qui aurait signé pour trois ans avec un salaire annuel de 4 millions d’euros nets et 3 millions d’euros de prime à la signature, a été confronté à plusieurs hommes sur fond de commission d’agent.

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Selon les informations de L’Équipe, Malang Sarr a été pris à partie quelques jours après son arrivée à Neom, au moment où le club saoudien effectuait sa préparation estivale à Marbella. Le 22 juillet, le défenseur officialisait sa signature pour trois saisons avec la formation entraînée par Christophe Galtier, après avoir quitté le RC Lens libre de tout contrat. Installé à l’Elba Estepona Gran Hotel & Thalasso Spa, il dînait avec deux nouveaux coéquipiers lorsqu’un groupe d’hommes a fait irruption dans l’espace réservé à la délégation de Neom.

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Selon les informations rapportées par le quotidien sportif, deux individus se seraient dirigés vers le joueur avant de l’emmener vers le bar de l’établissement. Certains clients présents dans l’hôtel affirment que Malang Sarr aurait été frappé, notamment dans les escaliers, mais le joueur conteste cette version. Il assure ne pas avoir été molesté et affirme qu’il ne se serait pas laissé faire en cas d’agression.

Pourquoi Malang Sarr a-t-il été confronté à ces hommes ?

La discussion aurait rapidement porté sur l’argent et les commissions liées à la signature de Malang Sarr à Neom. D’après les éléments rapportés par L’Équipe, plusieurs agents et conseillers avaient gravité autour du défenseur au cours des mois précédant son départ du RC Lens. Au moins quatre intermédiaires auraient ainsi été impliqués à différents moments, alors que le joueur arrivait en fin de contrat et pouvait choisir librement son prochain club.

L’un de ces agents aurait particulièrement mal vécu le fait de ne pas avoir finalisé l’opération avec Neom. Il disposait jusque-là de contacts avec le club saoudien et aurait espéré bénéficier d’une importante commission. Mais Malang Sarr aurait négocié directement avec le président de Neom et conclu son contrat en seulement deux jours, sans passer par cet intermédiaire. La présence du défenseur sur une photo officielle avec un agent mandaté par le club saoudien aurait ensuite accentué la colère du conseiller éconduit.

La veille de l’incident de Marbella, le frère de cet agent aurait déjà rencontré Malang Sarr pour lui demander des explications. Le joueur lui aurait alors répété qu’il avait négocié directement avec le président de Neom. Malgré les pressions qui auraient suivi, Sarr aurait refusé de verser une indemnisation à l’intermédiaire concerné.

Combien Malang Sarr a-t-il signé à Neom ?

Malang Sarr a signé un contrat de trois ans avec Neom pour un salaire annuel de 4 millions d’euros nets, auquel s’ajoute une prime à la signature de 3 millions d’euros. Sur la durée de son engagement, l’opération représenterait ainsi environ 15 millions d’euros nets pour le défenseur.

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Les hommes venus le retrouver à l’hôtel auraient finalement quitté les lieux sans obtenir le versement réclamé. La situation aurait évolué lorsque les visiteurs ont appris que l’établissement était équipé d’un système de vidéosurveillance. Les dirigeants de Neom, préoccupés par l’incident impliquant leur nouvelle recrue à l’étranger, auraient également alerté les autorités.

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L’incident n’a finalement pas empêché l’ancien défenseur lensois de poursuivre sa préparation avec Neom. Il a enchaîné huit titularisations et a même porté le brassard de capitaine à la place d’Alexandre Lacazette lors de la quatrième journée face à Al-Qadsiah, le 24 août.