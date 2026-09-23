ASSE : Étienne Mendy peut « percer partout », selon Assane Faye

Étienne Mendy, 18 ans, a signé son premier contrat professionnel avec l’ASSE jusqu’en 2030 après avoir rejoint Saint-Étienne en provenance de Diambars FC. Son ancien entraîneur Assane Faye estime, dans un entretien accordé à Africafoot, que l’attaquant possède le potentiel pour réussir au plus haut niveau.

ASSE : Pourquoi Assane Faye croit-il autant en Étienne Mendy ?

Dans son entretien avec Africafoot, Assane Faye décrit Étienne Mendy comme un jeune joueur au potentiel important, mais aussi comme un élément ayant déjà montré des qualités de leader. Arrivé à Diambars vers 12 ou 13 ans, l’attaquant y a effectué toute sa formation avant de découvrir la Ligue 2 sénégalaise il y a deux ans.

Lire aussi : ASSE : Le choix fort de Ian Cathro qui choque les supporters

Son ancien coach estime surtout que le jeune Sénégalais a franchi un cap cette saison. « C’est cette année qu’il s’est véritablement confirmé en leader et tout le potentiel qu’on connaît de lui », explique-t-il. Faye insiste également sur ses qualités humaines, décrivant un joueur « très bien éduqué et très facile à vivre », un aspect qu’il juge important pour la suite de sa carrière.

Comment Étienne Mendy s’est-il imposé avant de rejoindre l’ASSE ?

Avant son arrivée dans le Forez, Étienne Mendy avait déjà commencé à confirmer les attentes placées en lui avec Diambars. L’attaquant a participé à la montée du club sénégalais en première division et s’est également illustré avec les sélections de jeunes du Sénégal.

À voir

Mercato PSG : Ça sent mauvais pour la recrue Mika Godts à Paris

Assane Faye rappelle notamment sa progression avec les U17 sénégalais, avant de souligner sa continuité cette saison : « Mendy a commencé à confirmer cela depuis la saison dernière avec l’Équipe nationale des U17 et cette année, il a continué sur cette lancée. » Désormais, Mendy doit poursuivre cette progression à Saint-Étienne, où il évolue d’abord avec l’équipe réserve avant de pouvoir prétendre au groupe professionnel.

Jusqu’où Étienne Mendy peut-il aller avec l’ASSE ?

Pour Assane Faye, le passage par la France doit permettre au jeune attaquant de franchir un nouveau palier. Il considère même que son potentiel pourrait lui ouvrir les portes de formations françaises de premier plan. « Avec le fort potentiel qu’il a, il doit se taper les tops clubs en France, par exemple le Paris Saint-Germain », affirme-t-il.

Lire aussi : Mercato ASSE : accord bouclé, Étienne Mendy arrive chez les Verts

Lire aussi : ASSE : Mamour Ndiaye franchit un cap, nouveau défi pour Larsonneur

À voir

OM : Le gros salaire de Bruno Genesio bloque son départ ?

L’ancien coach de Diambars voit également Saint-Étienne comme une étape vers d’autres championnats européens. « La France devrait être un tremplin pour lui pour aller chercher l’Angleterre ou les grands clubs en Espagne », estime-t-il. À court terme, il préconise toutefois une progression étape par étape : « prendre ses repères en France, avec la Ligue 2 cette année, et probablement commencer à jouer d’ici la fin de la saison. »