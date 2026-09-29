RC Lens : Benjamin Parrot explique le choix des 7 M€ investis

Le RC Lens a sacrifié 7 millions d’euros cet été à la modernisation de la Gaillette. Le directeur général Benjamin Parrot assume ce choix, présenté comme un investissement destiné à améliorer durablement les conditions de travail du club.

RC Lens : Pourquoi le club a-t-il privilégié la Gaillette ?

Selon L’Équipe, le RC Lens a fait le choix de consacrer 7 millions d’euros à ses infrastructures cet été, pourtant le marché des transferts constituait une autre possibilité d’investissement. Le directeur général Benjamin Parrot résume cette décision en expliquant que. le club a sacrifié un transfert pour investir sur lui-même : « On a, quelque part, fait le choix de sacrifier un transfert pour investir sur nous-mêmes. » Cette enveloppe s’inscrit dans le plan d’action à trois ans défini par la direction artésienne.

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La principale réalisation concerne la nouvelle plaine Raphaël Varane, inaugurée en présence du champion du monde 2018. Réservée à l’équipe professionnelle, elle comprend deux terrains et demi et représente un investissement de 3,3 millions d’euros. L’un des terrains dispose notamment d’une pelouse hybride identique à celle de Bollaert, partiellement chauffée pour permettre au groupe de continuer à travailler dans de bonnes conditions durant l’hiver.

Quelles nouveautés ont été installées pour les professionnels ?

Plus de deux millions d’euros ont également été consacrés aux espaces réservés à l’équipe première. Le vestiaire et la cantine ont été rénovés, tandis qu’un nouvel espace de balnéothérapie propose désormais piscine, bains froid et chaud, hammam et sauna. Des installations pensées notamment pour faciliter la récupération des joueurs après les entraînements et les rencontres.

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Le RC Lens a également transformé son organisation de travail. L’ancien vestiaire accueille désormais un amphithéâtre vidéo conçu comme une salle de cinéma, tandis que les membres du staff sont regroupés dans un grand open space avec le bureau de l’entraîneur intégré. Une zone dédiée aux crampons a aussi été créée près des terrains. Les chambres utilisées pour les mises au vert, les siestes et les retours de déplacement ont enfin été rénovées.

Comment les 7 M€ ont-ils été répartis à la Gaillette ?

L’investissement ne concerne pas uniquement l’équipe professionnelle. Environ un million d’euros a été consacré à la construction d’un nouveau bâtiment destiné à la section féminine. Le club a ainsi engagé une partie importante de son enveloppe pour améliorer plusieurs secteurs de son centre d’entraînement, installé à Avion depuis 2002.

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Cette modernisation doit également permettre au RC Lens d’organiser directement à la Gaillette certaines mises au vert européennes qui nécessitaient auparavant un hébergement dans des hôtels de la région. Le chantier n’est d’ailleurs pas terminé. Après les professionnels et les féminines, le club prévoit désormais de rénover les vestiaires et les équipements de son Académie, restés largement inchangés depuis l’ouverture du centre. Les 7 millions d’euros investis cet été constituent donc une première étape d’un programme plus large de transformation de la Gaillette.