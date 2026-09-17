Mercato ASSE : Étienne Mendy rejoint officiellement les Verts

L’AS Saint-Étienne a officialisé la signature d’Étienne Mendy, jeune attaquant sénégalais de 18 ans transféré de Diambars FC, avec un contrat professionnel courant jusqu’en 2030. Déjà apparu avec la réserve stéphanoise la semaine dernière, l’international U17 sénégalais y poursuivra sa formation avant de viser l’équipe première.

Mercato ASSE : Étienne Mendy, nouveau renfort des Verts ?

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Étienne Mendy est officiellement un nouveau joueur de l’ASSE. Le jeune Sénégalais, âgé de 18 ans, a paraphé un contrat professionnel avec les Verts qui le lie désormais au club jusqu’en juin 2030. Formé à l’académie Diambars, au Sénégal, il rejoint la réserve stéphanoise.

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Natif de Dakar, Mendy a découvert le football avec Diambars dès l’âge de 11 ans. D’abord utilisé comme attaquant de pointe, il a ensuite été replacé sur les ailes, à droite comme à gauche. Il a vite gravi les échelons de la formation à Diambars. Ce club dakarois veut se positionner comme un vivier de joueurs. Ce transfert bouclé avec les Verts est un test pour sa réputation. D’éventuelles performances de Mendy serviront de vitrine pour son ancien club aux yeux des recruteurs.

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Encore mineur, le jeune buteur avait déjà intégré le groupe professionnel de Diambars avant de signer son premier contrat professionnel au Sénégal durant l’été 2025. Étienne Mendy a ensuite participé, en 2025-2026, à la montée de son club de l’époque en première division sénégalaise.

Un parcours avec la sélection sénégalaise ?

Les performances de cet attaquant lui ont aussi valu des convocations dans les sélections de jeunes du Sénégal présentement dirigée par Lamine Sané. L’ancien milieu défensif des Girondins de Bordeaux et du Werder Brême est tombé sous le charge du néo-stéphanois qu’il garde dans ses plans. Étienne Mendy a notamment disputé la CAN et la Coupe du monde U17 en 2025. Le joueur de 18 ans avait ensuite été invité à faire un essai à Manchester United, mais celui-ci s’est avéré infructueux. La direction de l’AS Saint-Étienne, qui le suivait, a ensuite lancé les démarches pour le recruter.

L’ASSE mise sur un joueur encore en construction, que ses encadreurs jugent capable de franchir les paliers. Il doit maintenant s’adapter au football français, avec en ligne de mire l’équipe première, qui joue cette saison en Ligue 2. Pour ses premiers mois dans le Forez, Mendy va jouer avec la réserve stéphanoise avec laquelle il va terminer son intégration au club.

Quelle est la prochaine étape ?

Loïc Perrin, directeur sportif de l’AS Saint-Étienne, a expliqué ce choix :

« Étienne est un joueur que nous suivons depuis longtemps. C’est un profil offensif à gros potentiel, avec des qualités de vitesse, de percussion. Il va intégrer l’équipe Réserve au départ pour franchir cette première étape avant qu’il ne soit prêt à voir plus haut. »

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Après sa signature, Mendy a dit sa fierté de rejoindre le club forézien :

« C’est une grande fierté de rejoindre l’ASSE, un grand honneur pour moi. Je suis un attaquant de couloir vif, je viens ici avec l’envie d’être décisif et de travailler dur pour intégrer un jour l’effectif professionnel de ce grand club ».

✍️ Un nom comme destinée ! Transféré depuis Diambars FC, Étienne Mendy 🇸🇳 est l'un des nouveaux visages du groupe Réserve de l’ASSE, qu’il rejoint jusqu’en 2030 ! 💚



ℹ️👉 https://t.co/ASWfQuKFMS pic.twitter.com/vR8a3kbvwS — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 16, 2026

Mendy pourrait bientôt frapper à la porte de l’équipe première qui aura besoin de sang frais pour tenir sa place au classement en Ligue 2. L’AS Saint-Étienne est leader de ce championnat avec 15 points en 6 journées. Toute la direction des Verts travaille à faire de cette saison celle de la montée en Ligue 1

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