ASSE : Larsonneur blessé, Mamour Ndiaye prêt pour assurer l’intérim

Blessé, Gautier Larsonneur n’a pas terminé le match ASSE – Rodez et est incertain pour le choc contre le Red Star, samedi prochain. Mamour Ndiaye se tient déjà prêt pour le remplacer.

ASSE – Rodez : Larsonneur touché, Ndiaye joue ses premières minutes

Recrue estivale de l’ASSE, Mamour Ndiaye a disputé ses premières minutes en Ligue 2 sous le maillot stéphanois, samedi. Il a remplacé Gautier Larsonneur à la 88e minute de jeu. Le gardien de but titulaire est sorti du terrain à la suite d’un choc avec son coéquipier Kevin Pedro. Il a été touché au genou.

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En attendant les résultats des examens médicaux, Ian Cathro a évoqué un premier diagnostic. « Pour Gautier Larsonneur, nous n’avons pas encore de retour à faire. Ça concerne l’articulation, mais il faudra pousser l’analyse pour en avoir le cœur net prochainement », a-t-il fait savoir en zone mixte.

Entre-temps, Mamour Ndiaye se tient prêt pour assurer l’intérim. Il a joué les huit dernières minutes de la rencontre avec Rodez au stade Geoffroy-Guichard, le temps additionnel compris. Il a capté un ballon de la tête d’Octave Joly en deux temps, contribuant ainsi à assurer la victoire de l’AS Saint Etienne (2-0).

Mamour Ndiaye se tient prêt pour suppléer Gautier Larsonneur

Transféré de Sarpsborg 08 (Norvège) contre 1 M€, le 10 juillet 2026, le portier de 21 ans a fait toute la préparation estivale avec le groupe d’Ian Cathro. Il était même apte pour le poste de numéro 1 chez les Verts. Il avait réalisé une saison pleine en 2025 et une demi-saison en 2026 avant de rejoindre les Verts.

En effet, Mamour Ndiaye était le gardien titulaire du club norvégien. Il avait enchaîné 43 matchs en Eliteserien (championnat de D1) de fin mars 2025 et fin mai 2026. Cependant, Ian Cathro l’a choisi comme doublure de Gautier Larsonneur à l’ASSE.

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Depuis le début de la saison 2026-2027, son rôle est donc d’apporter la concurrence à ce dernier à l’entraînement et de progresser dans un environnement propice. Parlant de progression, le natif de Dakar est désormais international A Sénégalais. Il a été convoqué par Patrick Vieira (nouveau sélectionneur) lors de la dernière trêve internationale.

Barré par Yehvann Diouf (OGC Nice), Mamour Ndiaye n’a disputé aucun des trois matchs des Lions de la Teranga. Il était sur le banc lors du match amical contre les Comores, disputé et remporté dimanche au Vélodrome (1-0).

Red Star – Saint-Etienne : Un match capital pour le contrôle de la Ligue

Le prochain match de l’AS Saint-Etienne est un choc. Il oppose le leader et son dauphin. Les Verts ont deux points d’avance sur les Audoniens. En cas de défaite, les Stéphanois seraient relégués à la deuxième place. L’expérience de Gautier Larsonneur sera donc nécessaire pour ce match capital pour le contrôle de la Ligue 2.

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Le gardien de 29 ans est le numéro 1 dans les buts des Verts depuis son arrivée au club en janvier 2023. Pour l’heure, Ian Cathro et son staff croisent les doigts concernant sa blessure au genou, pendant que Mamour Ndiaye se tient prêt.