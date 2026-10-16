FC Nantes : satellite de Chelsea, le plan étonnant d’Abramovich

Le FC Nantes aurait pu devenir le club satellite de Chelsea. Roman Abramovich, propriétaire des Blues de 2003 à 2022, a étudié le dossier nantais pendant environ deux mois avant de refermer la porte. L’histoire a été racontée ce vendredi par Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, né à Nantes en 1963 et passé par le club pendant plus de dix ans.

FC Nantes : la question d’Abramovich à Christophe Lollichon

La scène se passe au centre d’entraînement de Chelsea. Abramovich fait venir Lollichon dans son bureau et va droit au but : « Parle-moi du FC Nantes. Comment est-il, ce club ? » Le milliardaire russe cherche alors une équipe capable de servir de base arrière aux Blues, avec une structure solide et un modèle de jeu identifiable.

Il a frappé à la bonne porte. Lollichon a travaillé au FC Nantes jusqu’en 1996, aux côtés de Jean-Claude Suaudeau et de Raynald Denoueix, deux entraîneurs qu’il cite encore comme ses références. Il est ensuite passé par Ancenis puis par le Stade Rennais, où il a entraîné Petr Cech. C’est le gardien tchèque qui l’a fait venir à Londres en novembre 2007.

Le jeu à la nantaise, déjà un souvenir

Sa réponse n’avait rien d’un argumentaire de vente. « Le problème, c’est qu’à ce moment-là, il n’y avait pas de modèle de jeu », a-t-il raconté. Le jeu à la nantaise, celui des titres de champion de France 1995 et 2001, s’était effacé. Lollichon savait en revanche qui pouvait le faire revivre, et il a prévenu ces anciens de la maison.

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Abramovich a balayé l’obstacle d’une phrase : « Ne t’inquiète pas, on enverra des avions pour aller les chercher. »

Deux mois plus tard, le ton a changé. « Je crois que ce club est trop gros pour ce qu’on veut faire », a tranché le patron de Chelsea. Rien n’indique qu’une offre ait été formulée ni que Waldemar Kita, propriétaire du FC Nantes depuis 2007, ait été approché. Lollichon n’a pas daté l’épisode, qui se situe entre son arrivée à Chelsea et le départ forcé d’Abramovich en 2022.

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Sous son règne, ce rôle de club relais revenait surtout au Vitesse Arnhem, aux Pays-Bas, où Chelsea a prêté une longue série de jeunes joueurs. L’idée d’un relais français a fini par voir le jour, mais sans lui : BlueCo, le consortium de Todd Boehly et Clearlake Capital qui a racheté les Blues en 2022, a pris le contrôle du RC Strasbourg en 2023.

Vente du FC Nantes : le club « trop gros » se négocie en Ligue 2

Ce FC Nantes jugé trop imposant pour jouer les satellites évolue aujourd’hui en Ligue 2. Fin septembre, Waldemar Kita a signé un protocole de vente avec Phenix Sports Invest, un groupe d’investisseurs français, portugais et luxembourgeois emmené par Paulo Tavares. Le prix tourne autour de 100 millions d’euros, hors bonus.

Rien n’est bouclé. La DNCG réclame une garantie de 25 millions d’euros avant d’entendre les repreneurs, et le comité social et économique du club a rendu un avis défavorable à l’unanimité. Cet avis reste consultatif, mais les élus y mettent en doute la solidité des acheteurs et l’avenir des emplois.

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Le Chelsea d’Abramovich, lui, a soulevé deux Ligues des champions, deux Ligues Europa, cinq Premier League et cinq FA Cup. Le milliardaire a dû céder le club en 2022, poussé vers la sortie par le gouvernement britannique après le déclenchement de la guerre en Ukraine, en raison de ses liens avec le Kremlin. Christophe Lollichon entraîne depuis décembre 2023 les gardiens de l’USL Dunkerque.