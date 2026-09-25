Mercato : Après l’OM, Darryl Bakola voit sa côte exploser

Six mois après son départ de l’OM, Darryl Bakola connaît une belle progression à Sassuolo. Le jeune milieu voit désormais sa valeur grimper, au point où la Juventus ambitionne de le recruter.

Mercato : Darryl Bakola courtisé par la Juventus ?

Tout comme Robinio Vaz, Darryl Bakola a quitté l’Olympique de Marseille l’hiver dernier pour découvrir la Serie A italienne. Leur début dans ce nouveau championnat été compliqué. Le premier, en galère à l’AS Rome, a finalement été prêté à Hull City durant l’intersaison. Par contre, le second connait une trajectoire différente comme l’indique Corriere Dello Sport.

Darryl Bakola a su s’adapter à sa nouvelle vie à Sassuolo. Le milieu de terrain français en est à 2 passes décisives en 6 rencontres, toutes compétitions confondues. Ses prestations sur les terrains d’Italie ne passent pas inaperçues. Son talent indéniable et son profil ont même tapé dans l’œil de l’un des plus grands clubs de Serie A.

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Selon les informations recueillies par le journal italien, la nouvelle direction sportive de la Juventus cible de très l’ancien prodige de l’OM. Les dirigeants Giovanni Carnevali et Frederic Massara se projettent déjà sur le mercato à venir. Ils étudient cinq pistes dans l’entrejeu. Darryl Bakola figurerait tout en haut de la liste.

Le montant du transfert fixé à 30 millions d’euros ?

Les talents du Brésil tels qu’André, Breno Bidon, Gabriel Bontempo et Matheus Martinelli complètent cette short-list. Les premières négociations pour s’offrir le natif de Clichy n’ont pas encore débuté. Elles seront sans doute lancées dès l’ouverture du marché des transferts en janvier 2027.

❗️EX-OM : Sassuolo estime aujourd'hui Darryl Bakola à 30M€.



La Juve, la Roma et des clubs anglais suivent de près le milieu de terrain.



Pour rappel, l'OM l'a vendu 10M€ + 2M€ de bonus en janvier 2026.



[🥈@Corriere] pic.twitter.com/BXhbOOnntf — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 25, 2026

La Juventus devra sortir le chéquier. Car déloger Darryl Bakola de Sassuolo, un an seulement après son arrivée, ne sera pas chose aisée. Le quotidien sportif romain ajoute que sa valeur marchande est passée à plus de 30 millions d’euros. Cette somme conséquente confirme son ascension express en Italie.

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La Vieille Dame n’est d’ailleurs pas seule sur le coup. Plusieurs écuries de Premier League surveilleraient également sa situation de très près. Même si aucune offre formelle n’a encore été transmise, la Juventus chercherait d’abord à évaluer la faisabilité d’un transfert. La concurrence anglaise rode également.

Notons que l’intérêt de la Juventus Turin pour Darryl Bakola ne date pas d’hier. Le 13 septembre dernier, lors de la victoire de Sassuolo face aux Bianconeri au Mapei Stadium, l’international espoir tricolore avait fait forte impression sur la pelouse. De quoi marquer les esprits des dirigeants turinois en quête de renforts au milieu de terrain.

Quelques regrets pour l’Olympique de Marseille ?

Le joueur de 18 ans est lié aux Neroverdi par un contrat longue durée courant jusqu’en 2030. Même s’il a très peu joueur en équipe première de l’Olympique de Marseille, le jeune milieu de terrain confirme tout le potentiel entraperçu dans le sud de la France. Son éclosion rapide ravive inévitablement les interrogations à Marseille sur la gestion des Minots.

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Le cas de Darryl Bakola rappelle d’autres anciens Marseillais qui ont connu le succès loin du Vélodrome. On pense notamment à Ismaël Koné. Ce dernier avait pris la même direction vers Sassuolo après un passage mitigé sous le maillot olympien. Iliman Ndiaye est lui aussi parti de l’OM en 2024 après des statistiques mitigées (4 buts et 5 passes décisives en 46 matchs).

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L’international sénégalais a totalement explosé à Everton la saison dernière avant de s’engager cet été avec Manchester City pour 75 millions d’euros. Une vente record qui doit sans doute donner quelques regrets à un OM en quête de liquidités. Pendant que Darryl Bakola poursuit son ascension, Marseille est englué dans une spirale négative. Les Phocéens restent sur 5 défaits en 6 matchs avant la trêve.

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