Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ian Cathro tient un joueur de référence dans son équipe

L’entraîneur de l’ASSE a été satisfait de la prestation de Maxime Bernauer, en dehors des quatre joueurs décisifs contre Rodez AF. Ian Cathro encense le solide et polyvalent défenseur.

ASSE : Ballo, Boakye, Breum et Larsonneur décisifs contre Rodez AF

L’ASSE a remporté le match contre Rodez (2-0), grâce à quatre joueurs décisifs. D’abord Thierno Ballo et Augustine Boakye, auteur des buts des Verts, mais aussi Jakob Breum. C’est lui qui a délivré les deux passes décisives aux deux buteurs. Gautier Larsonneur a aussi été impressionnant. Il a réalisé deux arrêts décisifs.

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À la 51e minute, il a détourné une tête puissante de Loni Laurent sur sa barre, d’une manchette réflexe des deux mains. Le dernier rempart de l’équipe de Saint-Etienne a ensuite remporté son duel face à Kélian Nsona, en repousse le tir de l’attaquant ruthénois à la 69e minute.

Après ASSE – RAF, Ian Cathro très élogieux envers Maxime Bernauer

Capitaine de l’équipe stéphanoise en l’absence de Julien Le Cardinal (blessé), Maxime Bernauer a également rendu une copie propre. Selon Ian Cathro, il a été impressionnant dans la position de sentinelle devant la défense.

« Je pense que Maxime (Bernauer) a pris beaucoup de responsabilités. Ce n’est pas que je voulais absolument qu’il change de poste, mais c’est quelqu’un qui comprend très bien le jeu. Il a prouvé chaque semaine qu’il était de plus en plus important pour nous pour rester organisé. Je pense qu’il a fait un très bon travail contre RAF », a-t-il apprécié.

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Défenseur central de prédilection, le numéro 6 de l’ASSE est un véritable couteau suisse dans le groupe stéphanois. Il est repositionné par le technicien écossais comme arrière latéral gauche ou milieu défensif, selon les besoins de l’équipe.

Polyvalent, le défenseur français est un pilier de l’équipe de Cathro

Prêté chez les Verts en février 2025, Maxime Bernauer a été recruté définitivement au Dinamo Zagreb en Croatie en juillet 2025. Ses performances et son état d’esprit ont convaincu Kilmer Sports Ventures d’investir 1,2 millions d’euros pour son transfert.

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Les responsables du groupe canadien ont eu le nez creux, car le Français de 28 ans fait partie des piliers de l’équipe de Ian Cathro cette saison, en témoignent ses huit titularisations en 8 journées de championnat. Le défenseur natif de Hennebont (dans le Morbihan) a même été buteur contre le Montpellier HSC (3-1), lors de la 5e journée de Ligue 2, en septembre dernier.