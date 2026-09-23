Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Un futur Ballon d’Or chez les Verts ? Cathro y croit

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À l’occasion de la photo officielle de l’ASSE, Ian Cathro a évoqué les ambitions du club stéphanois. L’Ecossais n’a pas fermé la porte à voir, à terme, un joueur des Verts se mêler à la course au Ballon d’Or. Il estime surtout que les investissements réalisés aujourd’hui peuvent produire de grands effets dans les prochaines années.

Pourquoi Ian Cathro voit-il déjà si loin pour l’ASSE ?

La scène pouvait sembler anodine. Elle ne l’était finalement pas. Lors de la traditionnelle photo officielle de l’ASSE, Ian Cathro a été interrogé sur les joueuses du club et leur entraîneur. Le technicien écossais a reconnu ne pas avoir véritablement eu le temps d’échanger avec elles, avant d’élargir son regard au projet stéphanois.

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« Ce que je sais, ce que je sens et ce que je peux voir ici quand je regarde nos installations, c’est que le club a la chance de profiter de vrais investissements pour le développement de ses infrastructures, pour préparer le futur », a expliqué Ian Cathro lors de cet échange autour de la vie du club.

Le discours prend une autre dimension lorsqu’arrive la question du Ballon d’Or. Cathro ne prétend évidemment pas que l’ASSE possède aujourd’hui un candidat crédible à la prestigieuse récompense. Mais il imagine ce que pourrait devenir le club si les investissements et le développement annoncés portent leurs fruits.

Le Ballon d’Or est-il réellement dans les plans stéphanois ?

La réponse de Ian Cathro est finalement plus ambitieuse qu’elle n’en a l’air. « Je n’ai pas d’avis. Cette saison nous ne sommes pas concernés, mais j’espère que cette situation changera dans les prochaines années, parce qu’en cinq ans, beaucoup de choses peuvent arriver », a déclaré l’entraîneur stéphanois.

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Aucun nom de joueur n’a été avancé dans la lutte pour le Ballon d’Or 2026. Cathro n’a annoncé ni futur recrutement spectaculaire, ni objectif précis concernant une candidature au Ballon d’Or. Son propos porte avant tout sur le potentiel de transformation du club. C’est une projection, pas une promesse.

Que cachent les investissements évoqués par Cathro ?

Le fond du message se trouve probablement ailleurs. Pour Ian Cathro, les infrastructures constituent un levier essentiel pour construire une ASSE capable de progresser durablement. Le centre d’entraînement, les conditions de travail et la formation doivent permettre au club de créer un environnement plus favorable au développement des joueurs.

Cette approche explique aussi son insistance sur le temps long. « Je pense vraiment que d’ici peu, vous aurez des belles choses à écrire, des belles choses à commenter », a lancé Ian Cathro en évoquant l’avenir du club. Derrière cette formule, il y a donc une idée simple : les résultats d’un projet sportif ne se mesurent pas uniquement sur quelques semaines.

Pourquoi Cathro demande-t-il de tourner la page ?

Le technicien veut également rompre avec le poids du passé récent. Après plusieurs saisons marquées par les déceptions, Saint-Etienne doit, selon lui, regarder devant plutôt que rester prisonnière des épisodes précédents. Un changement de perspective qui peut paraître facile à réclamer, beaucoup moins à appliquer dans un club où l’histoire pèse lourd.

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« Peut-être que mon attitude vous paraît étrange, vous avez le droit de le penser, mais je pense vraiment qu’il faut oublier les dernières années, les déceptions que vous avez rencontrées et essayer d’affronter, de vivre le moment présent pour ce qu’il est », a expliqué Ian Cathro pendant cet échange. Le message est clair : le passé doit servir de leçon, pas devenir une chaîne.

Cinq ans suffiront-ils pour changer le visage des Verts ?

Le délai évoqué par Cathro mérite attention. Cinq ans, dans le football, peuvent sembler une éternité. Pourtant, une génération de joueurs peut éclore sur cette période, un centre de formation peut produire plusieurs talents et une politique d’investissement peut progressivement modifier la structure d’un club.

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L’ASSE dispose donc d’un horizon suffisamment large pour transformer une ambition en réalité. Mais entre de belles infrastructures et un futur Ballon d’Or, le chemin reste immense. Ian Cathro le sait probablement mieux que quiconque : avant de rêver au trophée individuel le plus convoité, les Verts devront d’abord construire une équipe capable de remettre durablement Saint-Étienne au premier plan.