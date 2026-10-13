Accueil - PSG mercato - Mercato : Le PSG voudrait virer le grand Jonathan Calderwood

Jonathan Calderwood a fait du Parc des Princes, pelouse du PSG, la meilleure de Ligue 1 sept fois en neuf saisons. Le jardinier du Paris Saint-Germain est pourtant convoqué à un entretien préalable à son licenciement, sept semaines après le fiasco du match contre Rennes.

Jonathan Calderwood visé par une procédure de licenciement

L’information a été révélée ce mardi par L’Équipe. Le Nord-Irlandais, responsable des terrains parisiens depuis 2013, a reçu une convocation à un entretien préalable, passage obligé avant tout licenciement en droit du travail français. Sollicité par le quotidien, le PSG n’a pas souhaité commenter. Calderwood n’a pas pu être joint.

Cette convocation ne vaut pas décision. L’employeur doit d’abord entendre le salarié, puis laisser passer au moins deux jours ouvrables avant de lui envoyer une éventuelle lettre de licenciement. L’entretien peut aussi se conclure par une sanction plus légère, ou par rien du tout.

Studio Média Sur 7 – Photo : Jonathan Calderwood, jardinier du PSG

La pelouse du Parc des Princes au cœur de l’affaire

Tout remonte au 23 août 2026 quand Paris devait lancer sa saison au Parc des Princes contre le Stade Rennais FC. Le gazon, que le club disait ravagé par les vagues de chaleur de l’été, a été jugé impraticable. L’affiche a été inversée et le PSG est allé chercher un nul 2-2 au Roazhon Park, grâce à un doublé de Ferran Torres après les buts rennais de Sebastian Szymanski et Esteban Lepaul.

La note est tombée cinq jours plus tard. Le 28 août, la commission des compétitions de la LFP a infligé au club parisien une amende de 150 000 euros pour manquement à ses obligations sur la praticabilité du terrain. La pelouse a ensuite été entièrement remplacée avant la réception de Monaco, le 4 septembre.

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Le dossier n’est pas refermé pour autant. Rennes a saisi le CNOSF pour obtenir que le match retour, programmé au Parc en mars, se joue finalement en Bretagne. Une sanction visant le jardinier tomberait mal pour le PSG dans ce bras de fer : les Rennais pourraient y lire l’aveu d’un défaut d’entretien, là où Paris a toujours mis en avant la météo.

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Pourquoi la direction du PSG lâche son jardinier star ?

La canicule n’a pas tout effacé. D’après L’Équipe, la direction a aussi mal digéré la quatrième place du Parc au classement des pelouses de Ligue 1 la saison passée, derrière Nice, Metz et Nantes. Un rang inhabituel pour un stade abonné à la première marche.

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Le contraste est saisissant avec le CV de l’intéressé. Avant son arrivée au PSG en mai 2013, Jonathan Calderwood soignait la pelouse de Villa Park, à Aston Villa, et avait été élu jardinier de l’année en Angleterre en 2009 puis en 2012. À Paris, le Parc avait encore été désigné meilleur terrain de Ligue 1 en 2025, pour la septième fois en neuf ans sous sa responsabilité.

Ni la date de l’entretien ni le nom d’un éventuel successeur n’ont filtré. Toute l’actualité du club est à suivre sur notre rubrique PSG.