Nouveau rebondissement pour le match retour PSG – Rennes !

Le Stade Rennais a saisi le CNOSF pour contester la décision de la LFP qui l’oblige à se déplacer au Parc des Princes pour le match retour face au PSG après l’inversion du match aller. Le club breton refuse de faire le déplacement.

Rennes veut recevoir le PSG au match retour

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais n’accepte pas la décision de la Ligue de Football Professionnel actant l’inversion du match contre le PSG le week-end du 6 mars prochain et a donc saisit le CNOSF, selon les informations du quotidien L’Équipe. Le 23 août dernier, Rennes a accueilli le Paris Saint-Germain pour la deuxième journée de Ligue 1.

Lisez aussi : Ligue 1 : Grosse colère à Rennes après le match contre le PSG

La faute à une pelouse du Parc des Princes rendue impraticable en raison d’un champignon lié aux très fortes chaleurs estivales sur la capitale. Néanmoins, le SRFC avait également dans l’idée de recevoir au match retour. Sauf que la LFP en a décidé autrement. Dans cette affaire, Rennes estime être lésé après avoir accepté de s’organiser en quatre jours pour recevoir le PSG et décevoir ses supporters en vacances, en pensant que ça ne changerait rien au match retour, prévu au Roazhon Park.

À voir

Alerte ! Le vestiaire du PSG remonté contre Luis Enrique ?

Le club rennais estime également que si le PSG est condamné à une amende, c’est bien parce qu’il n’a pas rempli ses devoirs. Et qu’il n’y a donc pas de raison que Franck Haise et ses hommes soient contraints de se déplacer en mars à Paris.

« Selon nos informations, le Stade Rennais a saisi, vendredi, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour contester la décision de la LFP qui l’oblige à se déplacer à Paris pour le match retour face au PSG après l’inversion de l’aller. Prévue au Parc des Princes, cette rencontre aller n’a pas pu s’y jouer, la canicule ayant endommagé la pelouse de l’enceinte parisienne », rapporte le journal sportif.

Le CNOSF a un mois pour convoquer les deux parties

La LFP a sifflé il y a quelques semaines la fin de la récréation dans ce dossier, actant l’inversion pure et simple du match, ce qui signifie que le match du mois de mars prochain se disputera bien au Parc des Princes. Une décision que le Stade Rennais conteste officiellement auprès du CNOSF.

Lisez aussi : Stade Rennais-PSG : Le SRFC contre-attaque et saisit le CNOSF

« Pour défendre ses intérêts, Rennes vient donc de saisir le CNOSF, qui va réexaminer le dossier et formuler un avis. La LFP aura alors le loisir de suivre ou pas sa recommandation. Dans cette affaire, Rennes estime être lésé après avoir accepté de s’organiser en quatre jours pour recevoir le PSG et décevoir ses supporters en vacances » écrit L’Équipe.

À voir

Info OM : Kondogbia et Nnadi forfaits contre Besiktas

Le média précise que le Stade Rennais réfute l’idée de la « circonstance exceptionnelle » mise en avant par le Paris Saint-Germain. La LFP reste de son côté très ferme, affirmant que tous les clubs doivent jouer autant de matchs à domicile qu’à l’extérieur au cours de la saison.

Lire la suite sur le PSG

Coup de tonnerre ! Le PSG battu sur tapis vert par le SRFC ?

PSG-Stade Rennais : Ce détail qui fait les affaires du SRFC

Même si le CNOSF donne raison au Stade Rennais, il est donc très probable que la Ligue de Football Professionnel maintienne sa décision, celle de faire jouer au Parc des Princes le PSG-Rennes du week-end du 6 mars.

À voir

OL – Rennes : Mathieu Vernice au sifflet, mauvaise nouvelle pour les Lyonnais ?