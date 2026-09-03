PSG : « Exceptionnelle » nouvelle pour le Parc des Princes !

Le PSG reçoit l’AS Monaco ce vendredi soir pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Le Parc des Princes va revêtir ses plus beaux habits pour cette affiche, la première de la saison dans l’enceinte parisienne.

Nouvelle pelouse au Parc des Princes pour PSG – Monaco

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Sérieusement endommagée et déclarée impraticable lors de la première journée de Ligue 1, obligeant le PSG à affronter le Stade Rennais au Roazhon Park, la pelouse du Parc des Princes a totalement été remplacée. L’enceinte de 48.000 places accueillera donc le choc de la troisième journée du championnat contre l’AS Monaco, ce vendredi à 21h05, à l’occasion de la troisième journée.

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En effet, selon les informations du journal L’Équipe, « douze jours après la vive polémique née de l’inversion du match PSG-Rennes due à l’état dégradé du gazon du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit Monaco. Sur une pelouse totalement neuve. » Pour retrouver une pelouse digne de son rang, le PSG a utilisé sept cent rouleaux (un mètre de large et de 5 à 10 mètres de long) acheminés depuis l’Irlande.

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La pose s’est faite sur trois jours. L’équipe de jardiniers a réalisé ensuite un travail afin de favoriser l’enracinement. Une série de tests, avec et sans ballon, pour évaluer notamment le degré d’enracinement a été effectuée. Malgré un très court délai (sept jours après la fin de la pose), les équipes du club de la capitale estiment que cette nouvelle pelouse est prête à accueillir un match de haut niveau.

Sans que cela ne représente un danger pour les acteurs. Après avoir écopé d’une amende de 150.000 euros pour son match à domicile manqué contre le Stade Rennais, le Paris Saint-Germain retrouvera ainsi son Parc des Princes avec une pelouse toute neuve face à l’AS Monaco ce vendredi soir. Pour remettre en état la pelouse de son stade, le club de la capitale a investi 500.000 euros, à en croire le quotidien sportif.

La pelouse est prête pour accueillir le Paris SG

ICI Paris Île-de-France précise que le PSG a fait un placage de la pelouse, a travaillé l’irrigation et a fait des tests avec et sans ballons pour mesurer les capacités de rebond et la rapidité de la nouvelle surface. Selon Le Parisien, le résultat est sans appel : malgré le court délai entre la pose de la nouvelle pelouse et la venue de Monaco (une semaine), le terrain « répond parfaitement aux exigences techniques du club et de Luis Enrique. »

Photo de la pelouse du parc prise ce mardi ✅ pic.twitter.com/oU0RQunpKc — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) September 3, 2026

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Le quotidien régional annonce ainsi que la pelouse du Parc des Princes sera « exceptionnelle » ce vendredi face à l’AS Monaco, ce que semble confirmer le cliché pris ce mardi 1er septembre par notre confrère Bruno Salomon, de ICI Paris Île-de-France.

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De son côté, le double champion d’Europe en titre s’est également montré très confiant et assure que sa pelouse est prête à accueillir un match de haut niveau.