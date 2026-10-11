Accueil - PSG mercato - PSG : Les mots forts de Luis Enrique face à la grève des ultras

Luis Enrique a réagi au mouvement de protestation des ultras du PSG lors de la réception du Mans, samedi, au Parc des Princes. Après le retrait d’une banderole en soutien aux lycéens mobilisés, le Collectif Ultras Paris a quitté temporairement le Virage Auteuil, de quoi provoquer une rupture inhabituelle dans l’ambiance du stade.

PSG : Une soirée parisienne troublée par la colère des tribunes

Le Parc des Princes a connu une séquence inhabituelle lors de la réception du Mans, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Le Collectif Ultras Paris (CUP) a protesté après l’intervention des forces de sécurité pour faire retirer une banderole consacrée au mouvement des lycéens. Le message affiché, « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste », a déclenché une contestation qui a rapidement dépassé le simple cadre de l’animation des tribunes.

Lire aussi : Mercato PSG : Chelsea FC monte au créneau pour Josh Acheampong

À voir

Le plan de Stéphane Richard pour assainir les finances de l’OM

En réaction, les supporters du Virage Auteuil ont quitté leurs places, tout en restant dans les coursives du stade. À la mi-temps, la tribune Boulogne s’est également associée au mouvement. Les ultras ont ensuite regagné leurs emplacements au début de la seconde période, mais les chants ne sont pas repartis. Pour le PSG, habitué à s’appuyer sur la ferveur de ses supporters, le silence des deux virages a donné une dimension particulière à cette rencontre.

Le message des Ultras du PSG pour les jeunes qui manifestent depuis plusieurs jours @Mesli_Dounia pic.twitter.com/2JjGHHC3Cn — ParisTeam (@Paristeamfr) October 10, 2026

Luis Enrique entre incompréhension et attachement aux supporters

Interrogé en conférence de presse après le match, Luis Enrique a reconnu avoir observé le mouvement sans en connaître les raisons précises. L’entraîneur parisien n’a pas cherché à interpréter une protestation dont il ne maîtrisait pas les circonstances. Sa réaction est restée centrée sur ce qu’il attend des tribunes : une présence collective capable de porter l’équipe pendant les moments décisifs.

« J’ai vu un petit mouvement, mais je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Mais c’est clair que je préfère quand ils sont dans le stade. Quand, comme dans les dernières minutes, tout le monde chante. C’est ça que nous cherchons. Après, je ne sais pas ce qu’il s’est passé », a expliqué le technicien espagnol. Des propos qui traduisent son attachement à une enceinte vivante, sans pour autant constituer une prise de position explicite sur le retrait de la banderole ou les motifs de la colère des ultras.

Une protestation qui dépasse les limites du Parc des Princes

Le mouvement observé à Paris s’inscrit dans un contexte plus large de mobilisation des lycéens et des étudiants. Depuis la mi-septembre, plusieurs établissements sont touchés par des contestations liées notamment à l’état des bâtiments, aux emplois du temps, au remplacement des enseignants et à la pression scolaire. Les slogans dénonçant les violences policières occupent également une place importante dans ces rassemblements.

lire aussi : PSG : Rothen détruit les félicitations de Luis Enrique à Dembélé

À voir

INFO PSG : Campos sur la piste du prodige Emanuele Lulli

La veille, lors de la réception de Lyon, des supporters lensois avaient déjà exprimé leur opposition aux violences policières. Au Parc des Princes, le message du CUP a donc prolongé une mobilisation qui trouve désormais un écho dans les enceintes sportives. Le football, souvent présenté comme une parenthèse face aux tensions du quotidien, devient aussi un espace où les supporters entendent faire entendre leurs revendications.

Le silence des ultras, un enjeu pour l’ambiance parisienne

L’importance du CUP dans l’atmosphère du Parc des Princes donne à cet épisode une portée particulière. Les chants, les tifos et les encouragements structurent l’identité des soirées parisiennes, notamment dans les rencontres où l’équipe a besoin d’un supplément d’énergie. Lorsque les tribunes se taisent, le contraste est immédiatement perceptible, même si les joueurs restent concentrés sur les exigences du terrain.

Pour Luis Enrique, cette séquence rappelle surtout que l’ambiance d’un stade ne se décrète pas. Elle dépend aussi du dialogue entre les supporters et les responsables chargés de la sécurité. Le technicien espagnol a exprimé une préférence claire pour des tribunes qui chantent et soutiennent leur équipe.

Lire la suite sur le PSG :

INFO PSG : Campos sur la piste du prodige Emanuele Lulli

Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia menacé par Mika Godts ?

À voir

Troyes-OM : Phliponeau veut faire tomber son club formateur

Mais derrière cette attente légitime sur le plan sportif, le Parc des Princes a rappelé que les supporters ne sont pas seulement des spectateurs. Ils peuvent aussi porter des revendications qui dépassent le résultat du match. Et lorsque les chants s’arrêtent, le silence peut devenir, lui aussi, un message.