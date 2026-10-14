ASSE-FC Nantes : 29 000 places déjà vendues, guichets fermés en vue

À onze jours de la réception du FC Nantes, l’ASSE compte déjà près de 29 000 billets vendus pour la rencontre programmée le samedi 24 octobre à Geoffroy-Guichard. Portée par une demande importante dès l’ouverture des ventes, cette affiche pourrait se jouer à guichets fermés, alors que la billetterie grand public n’a pas encore ouvert.

ASSE-FC Nantes : Une ruée sur les billets qui annonce une soirée bouillante au Chaudron

Le Chaudron se prépare à vibrer. À Saint-Étienne, l’attente autour de la confrontation entre l’ASSE et le FC Nantes se traduit déjà par une mobilisation impressionnante des supporters. Selon les informations de Peuple-Vert, la billetterie a enregistré une forte affluence dès les premières heures de commercialisation, de quoi confirmer l’intérêt suscité par cette rencontre.

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Le premier signal fort est venu des abonnés. Lundi, lors de l’ouverture de la vente prioritaire qui permet à ces fidèles de réserver des places supplémentaires, 1 600 billets ont été écoulés en seulement vingt minutes. Une cadence particulièrement soutenue, qui témoigne de l’impatience du public stéphanois. À ce rythme, les supporters pourraient bien transformer Geoffroy-Guichard en véritable chaudron avant même le coup d’envoi.

29 000 billets vendus, un avertissement pour les retardataires

Mardi soir, le compteur avait franchi un cap significatif avec près de 29 000 places déjà vendues. Ce chiffre prend une dimension particulière puisque la commercialisation n’est pas encore ouverte à l’ensemble du public. Les détenteurs de la carte « Membres ASSE » bénéficient également d’un accès prioritaire pour tenter d’obtenir leurs billets avant la mise en vente générale.

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« En seulement vingt minutes, pas moins de 1 600 billets ont trouvé preneur », rapporte Peuple-Vert.fr au sujet de cette première vague de ventes. Ce chiffre est l’illustration concrète de l’engouement suscité par l’affiche. Il reste néanmoins impossible d’affirmer que le stade affichera officiellement complet tant que toutes les places disponibles n’auront pas trouvé preneur et que le club n’aura pas confirmé un éventuel guichets fermés.

Geoffroy-Guichard, l’atout populaire qui peut faire la différence

Pour l’AS Saint-Etienne, cette mobilisation dépasse la simple question de la billetterie. Le soutien du public constitue un élément important de l’identité stéphanoise, et les grandes affiches contre des adversaires historiques comme Nantes entretiennent cette ferveur. Dans un stade où les tribunes peuvent donner le ton, une affluence massive promet une atmosphère particulière pour les joueurs.

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Les 29 000 billets vendus permettent aussi de mesurer le chemin déjà parcouru vers une éventuelle salle comble. La demande est déjà élevée avant l’ouverture générale. Pour les supporters qui espèrent assister à ASSE-FC Nantes le 24 octobre, attendre le dernier moment pourrait donc s’avérer risqué. Le Chaudron n’a pas encore officiellement affiché complet, mais les premiers chiffres donnent le ton.