Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Des nouvelles inquiétantes pour Paul Eymard avant Red Star

L’ASSE devrait encore se passer de Paul Eymard ce samedi face au Red Star. Le jeune milieu de terrain ressent d’importantes douleurs après avoir été touché près de son ancienne blessure.

ASSE : Paul Eymard inquiète après un nouvel incident physique

Leader de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a un important défi à relever ce samedi. Les Verts affrontent leur dauphin le Red Star. Deux petits points séparent les deux équipes au classement. Autant dire que l’ASSE ne devra pas perdre cette rencontre pour conserver sa première place. Mais les Verts devront une nouvelle fois faire sans Paul Eymard.

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Le jeune milieu de terrain espérait reprendre la compétition après plusieurs mois d’absence. Il a pourtant encaissé un nouveau choc, qui le pousse à lever le pied. Le site Peuple Vert explique que Paul Eymard a subi un nouveau coup près de son ancien blessure. Cette nouvelle est un coup dur pour celui qui retrouvait de bonnes sensations avec le groupe.

Cathro explique la situation

Son retour s’éloigne au moment où une reprise normale semblait à portée de main. Le contexte rend l’épisode très préoccupant. Car Paul Eymard a été touché puis opéré du péroné à la fin de la saison dernière. Cette intervention chirurgicale avait retardé son retour et perturbé sa préparation estivale.

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Interrogé sur son cas, Ian Cathro a expliqué que le coup reçu se situait tout près de la zone déjà fragilisée. Cela a provoqué de fortes douleurs. Le staff a donc choisi d’y aller doucement. L’entraîneur de l’ASSE a toutefois tenu à relativiser.

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Il expliquait que l’absence de Paul Eymard ne devrait pas perdurer. Le jeune joueur fait l’objet d’un suivi très attentif. Son indisponibilité pourrait s’étendre sur deux à trois semaines à condition que tout se passe bien. Même si aucune date n’a été fixée pour son retour.

La prudence avant tout

La priorité à l’AS Saint-Etienne est claire : ne rien précipiter. Ian Cathro a rappelé qu’Eymard est « un jeune joueur qui peut avoir une très belle carrière devant lui ». Le technicien stéphanois refuse donc de brusquer les choses. Il veut éviter de le relancer trop tôt pour devoir l’arrêter de nouveau. Cela ruinerait le travail accompli depuis des mois.

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Son souhait est de revoir bientôt le milieu de terrain parmi le groupe stéphanois. Le joueur de 18 ans doit pour l’instant se concentrer sur sa guérison. Il devra patienter avant de retrouver l’entraînement collectif. Le déplacement de l’ASSE sur la pelouse du stade Bauer se fera sans lui.