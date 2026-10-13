Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Les nouvelles ne semblent pas bonnes pour Gautier Larsonneur

L’ASSE a repris l’entraînement à huis clos, ce mardi, sans donner des nouvelles de Gautier Larsonneur, sorti sur une blessure contre Rodez, samedi. L’incertitude plane donc toujours sur l’état du gardien numéro 1 des Verts, à quatre jours du choc face au Red Star.

ASSE : Gautier Larsonneur touché au niveau de l’articulation du genou

L’ASSE croisera le fer avec le Red Star, le samedi 17 octobre au stade Bauer (20h). Cette rencontre est un choc au sommet. Elle oppose le leader de la Ligue 2 et son dauphin, à l’occasion de la 8e journée. À quatre jours de ce match, Gautier Larsonneur est incertain.

Lire aussi : ASSE : Le Red Star dans une superbe dynamique avant Saint-Etienne

Touché lors d’un contact avec Kevin Pedro, il avait quitté ses coéquipiers à deux minutes du temps réglementaire du match remporté (2-0) face au RAF, samedi dernier. Ian Catho avait laissé entendre qu’il faut des examens médicaux pour être situé sur la blessure du portier de l’AS Saint Etienne.

À voir

Mercato : Romain Saïss, 36 ans et sans club, pari surprenant de l’OM

« Sur Gautier Larsonneur ? C’est sans doute au niveau de l’articulation du genou, mais il faudra pousser l’analyse pour en avoir le cœur net », a-t-il confié.

L’incertitude et inquiétude planent sur l’état du portier de Saint-Etienne

Trois jours après la sortie du portier des Stéphanois, aucun communiqué médical sur son état ! Les Verts ont pourtant repris les entraînements ce mardi. Ils ont entamé la préparation du match contre l’Étoile Rouge. La séance du jour était à huis clos, mais aucune photo de Gautier Larsonneur ne figure parmi celles publiées sur le compte X de l’ASSE.

Lire aussi : ASSE : Ian Cathro tient un joueur de référence dans son équipe

Rien n’a donc filtré sur les absents et les présents au Centre Sportif Robert Herbin à L’Etrat. Le club ligérien a d’ailleurs annoncé toutes les séances d’entraînement de la semaine à huis clos.

En attendant donc de connaître la nature exacte de la blessure du dernier rempart des Verts et la durée de sa probable indisponibilité, sa doublure se tient prête pour assurer l’intérim.

Ndiaye espère enchaîner après Rodez : « Ce n’est que le début »

Ayant joué les deux dernières minutes du temps réglementaire, plus les six minutes de temps additionnel, Mamour Ndiaye n’a pas caché sa joie. Il espère enchaîner en profitant d’une éventuelle absence de Larsonneur. « Ce n’est que le début », a-t-il balancé sur Instagram.

À voir

Manchester City : Enzo Maresca livre le plan pour battre le PSG

En effet, c’était la première apparition du portier de 21 ans en Ligue 2, depuis sa signature à l’AS Saint Etienne cet été, en provenance de Sarpsborg 08, en Norvège.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Ballo et Boakye en tête 48 heures, Pape Moussa Fall a déjà filé



ASSE : Des nouvelles inquiétantes pour Paul Eymard avant Red Star

À voir

Angers-OM : Bonne nouvelle pour Genesio, Lefort suspendu ?

Recruté pour apporter la concurrence à l’ancien capitaine des Verts, le jeune Sénégalais de 1,90 mètre rêve de s’imposer comme le numéro 1. Pour ce faire, il devra faire ses preuves, car Gautier Larsonneur a encore assuré contre Rodez, en réalisant deux arrêts décisifs avant sa sortie sur blessure.