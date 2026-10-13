Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Avant le Red Star, deux renforts pour Saint-Etienne

L’ASSE a communiqué sur le retour de deux joueurs blessés et absents contre Rodez. Ils étaient présents à l’entraînement collectif, ce mardi, sur les images publiées par le club stéphanois sur son site internet.

ASSE : Le Cardinal et Mahmoud Jaber présents à l’entraînement collectif

L’équipe de l’ASSE a repris le chemin du centre sportif Robert Herbin, ce mardi. Ian Cathro et ses joueurs ont entamé la préparation du match contre le Red Star. Absent du groupe stéphanois face à Rodez AF, lors de la 8e journée de Ligue 2, samedi dernier, Julien Le Cardinal et Mahmoud Jaber étaient présents à la séance du jour.

Lire aussi : ASSE : Le Red Star dans une superbe dynamique avant Saint-Etienne

À voir

OM : Après son clash avec Genesio, Igor Paixao prêt à s’en aller ?

Ils ont participé à l’entraînement collectif comme indiqué par le club sur photos postées sur son portail officiel. Le défenseur central et le milieu défensif ont effectué les exercices avec le groupe de l’AS Saint-Etienne. Ils postulent donc pour le déplacement des Verts au stade Bauer, samedi prochain (20h).

Souffrant de douleurs musculaires à la cuisse, à la suite d’une grosse béquille contre le FC Metz, Julien Le Cardinal était pressenti pour rejouer après la trêve internationale de trois semaines, mais il avait ménagé par Ian Cathro. Idem pour Mahmoud Jaber, jugé trop juste pour reprendre samedi dernier.

Cathro ne prendra pas de risque avec le capitaine et le milieu Israélien

Le capitaine de l’ASSE devrait reprendre sa place au cœur de la défense si son retour se déroule sans souci. Pour ce faire, il doit retrouver ses sensations et être à 100 %. Quant à l’international Israélien (14 sélections), il se rapproche du bout du tunnel après son opération et une nouvelle alerte.

Lire aussi : ASSE : Ian Cathro tient un joueur de référence dans son équipe

À voir

OL : Bonne nouvelle pour Lyon, des joueurs incertains à Crystal Palace

Pour rappel, il avait joué 25 minutes contre le Montpellier HSC, le 5 septembre, avant de retourner à l’infirmerie. En tout cas, l’entraîneur des Stéphanois accueille le retour de Julien Le Cardinal et de Mahmoud Jaber comme une bonne nouvelle, mais il ne précipitera pas leur retour. Il évitera au maximum de les exposer à une rechute, comme ce fut le cas de Chico Lamba.

Chico Lamba absent à la première séance de la semaine ?

Pressenti dans le groupe contre RAF, il avait ressenti une petite gêne à son adducteur à l’avant-veille du match contre les Ruthénois. Le défenseur central portugais revenait pourtant d’une longue absence de 9 mois. Il avait joué 4 minutes à Metz avant la trêve. « On espérait qu’il serait ok, mais vendredi, nous avons constaté que non », a justifié Ian Cathro après Rodez.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Ballo et Boakye en tête 48 heures, Pape Moussa Fall a déjà filé

À voir

Mercato PSG : Les plans de Luis campos pour l’hiver connus

ASSE : Des nouvelles inquiétantes pour Paul Eymard avant Red Star

D’ailleurs, Chico Lamba n’était pas présent à l’entraînement du groupe stéphanois, si l’on se fie aux clichés de l’AS Saint-Etienne sur la séance de mardi.