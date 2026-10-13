Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Les plans de Luis campos pour l’hiver connus

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, Luis Campos déroule déjà ses plans pour apporter des ajustements au sein de l’effectif du PSG. Selon PSG Inside Actus, le conseiller sportif parisien aurait prévu de recruter deux joueurs.

Mercato PSG : Deux recrues attendues à Paris cet hiver

Le Paris Saint-Germain prépare déjà son mercato hivernal. Selon PSG Inside Actus, le club de la capitale envisagerait de recruter deux joueurs en janvier : un défenseur et un milieu de terrain. Une stratégie ciblée qui pourrait toutefois évoluer en fonction des départs, notamment celui d’Ilya Zabarnyi, dont l’avenir suscite des interrogations. Pas ou très peu de révolution attendue au Paris Saint-Germain cet hiver.

Alors que plusieurs pistes circulent déjà, la direction parisienne privilégierait un recrutement limité afin de renforcer les secteurs jugés prioritaires par Luis Enrique. Selon le média spécialisé, deux arrivées seraient actuellement envisagées : un défenseur et un milieu de terrain. Le PSG souhaiterait ainsi apporter davantage de profondeur à son effectif sans bouleverser l’équilibre du groupe.

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En défense, Paris pourrait chercher un joueur capable d’apporter des solutions supplémentaires à Luis Enrique. Le nom de Marc Pubill, actuellement à l’Atlético Madrid, fait notamment partie des profils évoqués par la même source. Au milieu de terrain, le PSG pourrait également passer à l’action. Malgré un secteur déjà bien fourni, les dirigeants souhaiteraient disposer d’une option supplémentaire pour gérer l’enchaînement des rencontres.

Pablo Barrios, également joueur de l’Atlético Madrid, figure parmi les pistes potentielles. Son profil technique et sa mobilité pourraient correspondre aux exigences de Luis Enrique. Le nom d’Álex Baena a également été évoqué, même si son recrutement représenterait une opération potentiellement coûteuse.

L’Atlético Madrid en ligne de mire

Le Paris Saint-Germain pourrait bien regarder du côté de Madrid pour renforcer son effectif cet hiver. Pablo Barrios, Marc Pubill et Álex Baena figurent parmi les profils espagnols qui peuvent attirer l’attention du club parisien. Mais entre les exigences de l’Atlético Madrid et la complexité des négociations, recruter les trois joueurs semble difficilement envisageable.

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Le PSG continue de surveiller le marché espagnol et les joueurs de l’Atlético Madrid représentent des profils intéressants pour le projet parisien. Au milieu de terrain, Pablo Barrios possède des qualités techniques et une capacité à se projeter qui pourraient apporter des solutions supplémentaires à Paris.

En défense, Marc Pubill présente un profil polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs postes défensifs. Enfin, Álex Baena dispose d’une qualité technique et d’une vision du jeu qui pourraient séduire les dirigeants parisiens. Trois joueurs, trois profils différents, mais une même difficulté : négocier avec un Atlético Madrid qui n’a aucune raison de faciliter les choses à un concurrent européen.

Ilya Zabarnyi pourrait bouleverser le mercato parisien

Un autre dossier pourrait modifier les plans du PSG : celui d’Ilya Zabarnyi. Le défenseur international ukrainien est présenté comme susceptible de quitter la capitale lors du prochain mercato. Aucun départ n’est toutefois acté à ce stade.

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Si cette possibilité venait à se concrétiser, Paris pourrait être contraint de revoir ses priorités défensives et d’accélérer sur certaines pistes. À l’inverse, sans départ majeur, le PSG ne prévoirait pas de multiplier les recrutements. Luis Campos et Luis Enrique souhaiteraient conserver une certaine stabilité au sein de l’effectif.

Des prêts également envisagés pour les jeunes du PSG

Le mercato hivernal ne devrait pas uniquement concerner les arrivées. Selon la même source, un ou deux jeunes joueurs pourraient être prêtés afin de bénéficier d’un temps de jeu plus important. L’objectif serait de favoriser leur progression dans un environnement où ils pourraient enchaîner les rencontres, avant un éventuel retour à Paris.

Cette stratégie permettrait également au Paris Saint-Germain d’alléger temporairement son effectif sans se séparer définitivement de certains éléments prometteurs. Pour le moment, aucune arrivée ni aucun départ majeur n’est confirmé.

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Mais une tendance se dessine : le PSG privilégierait deux renforts ciblés plutôt qu’un mercato hivernal agité, sauf opportunité ou changement important dans son effectif.