Accueil - PSG mercato - PSG : Ousmane Dembélé répond sur sa mise au repos par Enrique

À la veille d’affronter Manchester City en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. L’attaquant du PSG est revenu sur la gestion de son entraîneur Luis Enrique.

Ousmane Dembélé : « Le coach sait ce dont j’ai besoin »

À la veille du déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Manchester City ce mercredi, à 21 heures, en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a répondu à la nouvelle plage de repos accordée par Luis Enrique ces derniers jours à la suite du rassemblement en équipe de France. De quoi provoquer quelques sourires chez le Ballon d’Or 2025, qui a tenu à dédramatiser la situation.

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« Ces deux dernières années, on a passé la barre des cinquante matches à chaque fois. Le coach décide, comme je l’ai dit. Il gère très bien la charge de travail de tout l’effectif. Il sait ce dont j’ai besoin et ce dont je n’ai pas besoin aussi. Ce n’est pas vraiment un sujet, ça nous fait rire surtout dans le vestiaire quand on parle des jours de repos », a déclaré Ousmane Dembélé, avant d’ajouter : « j’ai parlé avec le coach qui m’a dit que j’avais quelques jours de libre. Je me suis bien reposé avec ma famille et mes amis. Je suis très calme et très tranquille, il n’y a rien à dire à ce sujet (rires) ».

Même s’il aimerait jouer tous les matchs, Dembélé accepte volontiers la gestion de Luis Enrique. « Quand j’ai besoin de repos, il me le fait savoir. Bien évidemment, je suis un compétiteur, j’aime le football, j’ai envie de jouer tous les matchs. Mais sur 70 ou 80 matchs dans la saison, on ne peut pas tous les faire. Il maîtrise bien le sujet, la charge de travail que ce soit pour moi ou tous les joueurs de l’effectif, il faut lui faire confiance, c’est tout », a répondu l’international français de 29 ans, qui est par ailleurs satisfait de son début de saison.

« Je suis content de mon début de saison »

Clairement pas à son meilleur niveau depuis le début de saison, avec le PSG et lors du premier rassemblement de Zinédine Zidane, Ousmane Dembélé est pourtant satisfait de ses premiers matches et se dit serein pour la suite.

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« Je suis content de mon début de saison. On est en octobre, on joue les matchs tranquillement, je suis serein sur ce qui va se passer dans le futur. Il fallait aussi réagir, car on ne gagnait pas en Ligue 1. Il faut bien se préparer pour les prochains matchs et être dans les clous. Je ne sais pas si ça va monter crescendo, mais on veut gagner tous les matchs.

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On nous connaît plus aussi. L’équipe est tranquille. On sait quand les moments importants vont arriver. Tout se passe bien. On a bien démarré en Ligue des Champions, on est serein et concentré », a commenté Ousmane Dembélé.

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