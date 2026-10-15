Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Djibril Sidibé confirme les contacts avec Marseille

L’OM, confronté à des difficultés économiques, aurait pu signer gratuitement Djibril Sidibé cet été. La nouvelle recrue du Mans vient de lever le voile sur son mercato estival.

Mercato : Djibril Sidibé était en contact avec l’OM

L’Olympique de Marseille a vécu un mercato frustrant. Ses difficultés financières l’ont empêché de signer la moindre recrue cet été. Surtout que la DNCG a prononcé des sanctions limitant sa capacité à investir. Il était impossible pour l’OM de recruter, même lorsque la cible était libre de tout contrat.

Djibril Sidibé faisait notamment partie des pistes explorées par les Phocéens lors du mercato. Le latéral droit français représentait une opportunité séduisante pour l’OM. Son expérience du très haut niveau, combinée à son absence d’indemnité de transfert, faisait de lui une cible de choix pour Marseille.

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Djibril Sidibé a lui confirmé ce jeudi en conférence de presse avoir été sollicité en premier lieu par la direction phocéenne. Les difficultés rencontrées par le club ont finalement fait échouer la transaction. L’Ancien Toulousain avoue : « J’ai été sollicité dans un premier temps par Marseille, mais on connaît les difficultés qu’ils ont eues sur ce mercato ».

Pourquoi choisir Le Mans ?

Notons que l’OM n’était pas seul sur le coup. Djibril Sidibé était très sollicité durant cette fenêtre de transfert. Des formations espagnoles, italiennes et des pays du Golfe s’étaient aussi sur ses traces. Il juge certaines d’entre elles « d’exotique ». Ces approches confirment que son profil restait très recherché, malgré son âge avancé (34 ans).

Djibril Sidibé a finalement choisi de poursuivre sa carrière au Mans. Car son premier critère était de rester en France, son pays natal, avec sa famille. Il a également insisté sur son besoin de se sentir utile au sein de son club. Cet élément a été décisif dans sa pris de décision.

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« Pourquoi j’ai choisi Le Mans ? L’une des raisons, c’est que je voulais rester en France, c’est mon pays natal, et même pour ma famille », a expliqué Djibril Sidibé avant de rassurer sur son état de forme. « Je me sens très bien physiquement aujourd’hui. Avec mon comité, on a opté pour Le Mans. »

Une opportunité ratée pour l’Olympique de Marseille

Le projet manceau réunissait les conditions sportives et financières aux yeux de l’ancien joueur de Monaco. Même si son transfert au Mans a tardé avant d’être officialisé. Cet épisode confirme en tout cas les conséquences concrètes des sanctions infligées à l’Olympique de Marseille.

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Des opportunités de marché se sont envolées faute de moyens pour les saisir. En revanche, l’arrivée d’un champion du monde 2018 est une belle prise pour Le Mans. C’est aussi un signal fort envoyé à ses supporters.