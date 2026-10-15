Accueil - Mercato OM - OM-Olympiakos : Des Marseillais trop maladroits pour espérer mieux

L’OM s’est incliné face à l’Olympiakos (0-1), au Vélodrome, lors de la deuxième journée de Ligue Europa, malgré une seconde période riche en occasions. Battus pour la deuxième fois consécutive dans la compétition, les Marseillais compromettent leurs chances de qualification et paient cher leur manque de réalisme offensif.

OM-Olympiakos : Le Vélodrome puni sur la seule véritable faille marseillaise

L’OM espérait se relancer après sa lourde défaite contre Besiktas (4-1), mais la soirée a encore tourné à la frustration. Comme depuis le début de la saison, les hommes de Bruno Genesio ont encore affiché des difficultés à concrétiser leurs temps forts. Les Marseillais ont pourtant montré de bonnes intentions, notamment après la pause, sans parvenir à renverser la situation.

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Longtemps équilibrée, la rencontre a basculé juste avant le repos. À la 42e minute, Chiquinho a déposé un centre sur la tête de Santiago Hezze, qui a trompé Jeffrey de Lange pour inscrire l’unique but de la soirée. Une réalisation sur corner qui a refroidi le Vélodrome et récompensé l’efficacité grecque. Marseille, lui, a découvert qu’une domination territoriale ne garantit ni les buts ni les points.

Paixão allume la mèche, la finition reste en panne

Au retour des vestiaires, l’OM a affiché un visage nettement plus conquérant. Igor Paixão a multiplié les initiatives et s’est procuré plusieurs situations dangereuses. À la 60e minute, idéalement servi après un une-deux avec Angel Gomes, l’ailier brésilien a manqué le cadre. Timothy Weah a également sollicité la défense grecque, mais les tentatives marseillaises se sont heurtées à l’imprécision et aux interventions d’Ortega.

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Les changements de Bruno Genesio, avec notamment les entrées d’Amine Gouiri et d’Amine Harit, visaient à apporter davantage de créativité dans les derniers mètres. Pourtant, Marseille n’a jamais trouvé la faille. Angel Gomes, en difficulté dans l’entrejeu, a notamment manqué de justesse sur plusieurs transmissions.

Deux défaites, zéro point : l’alerte est déjà sérieuse

Avec deux revers en deux journées, après la défaite contre Besiktas, l’OM reste bloqué à zéro point dans cette phase de ligue de Ligue Europa et se retrouve en position délicate au classement. L’Olympiakos, de son côté, repart de Marseille avec trois points précieux et se rapproche des places qualificatives.

Dans ce format de compétition, chaque rencontre compte, et les points abandonnés à domicile pourraient peser au moment du bilan. Le calendrier ne laisse pas de place aux regrets. Marseille doit rapidement retrouver de l’efficacité et de la confiance pour éviter que cette mauvaise série ne s’installe.

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La sortie sur blessure de Keyliane Abdallah constitue également un motif d’inquiétude, même si la nature et la gravité de sa blessure restent inconnues. Pour l’Olympique de Marseille, le constat est simple : les occasions ne manquent pas toujours, mais les buts, eux, se font attendre. Et en Coupe d’Europe, la maladresse finit rarement par être récompensée.