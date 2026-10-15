Huit saisons au service d’Evangelos Marinakis ont donné à José Anigo un point de comparaison que peu de Marseillais possèdent. Avant OM-Olympiakos, ce jeudi à 21h au Vélodrome, l’ancien entraîneur de l’OM décrit le patron du club grec comme un président omniprésent, à l’opposé du modèle choisi par Frank McCourt.

José Anigo : à l’Olympiakos, « tout passe par lui »

Sur l’argent, Anigo ne fait aucune différence entre les deux propriétaires. Marinakis met la main à la poche, Frank McCourt aussi. L’écart est ailleurs car au contraire de l’Américain qui a pris ses distances avec Marseille et s’appuie sur des présidents délégués, l’armateur grec, également propriétaire de Nottingham Forest, suit la vie du club au quotidien. À l’Olympiakos, résume José Anigo, « tout passe par lui ».

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Le portrait qu’il dresse de son patron est affectueux. Il parle d’« un président à l’ancienne, un homme de parole », qu’il dit beaucoup apprécier. Marinakis tient l’Olympiakos depuis 2010, et sous sa présidence le club est devenu en 2024 le premier club grec à gagner une Coupe d’Europe, la Ligue Europa Conférence, face à la Fiorentina.

OM-Olympiakos : pour Anigo, McCourt n'a rien de Marinakis 6

Frank McCourt, beaucoup d’argent et peu de présence

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, lui a versé 120 millions d’euros au club sur la seule année 2026, en deux apports de 50 M€ en février puis 70 M€ en juillet. Depuis le rachat en 2016, la facture dépasse 750 millions. Le chèque n’a jamais manqué. La présence physique, beaucoup plus, et l’OM attend toujours un trophée sous son ère. McCourt vient encore de confier la présidence du conseil de surveillance à Joe Riley, un proche, pour succéder à Jeff Ingram.

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Pendant ce temps, c’est Bruno Genesio qui se retrouve exposé aux questions sur l’avenir du club, et son discours a relancé le doute sur une vente.

Du Vélodrome au Pirée, le parcours de José Anigo

Né à Marseille, ancien joueur de l’OM, José Anigo a mené l’équipe jusqu’à la finale de la Coupe UEFA 2004, perdue contre Valence, avant d’en devenir le directeur sportif. Arrivé à l’Olympiakos en 2018, il y a touché à tout. Le recrutement d’abord, avec François Modesto. Un intérim sur le banc en 2023. La formation aussi, avec une Youth League remportée en 2024 face à l’AC Milan.

🗣💬 José Anigo, ex-coach et directeur sportif de l'OM : "Si l'OM avait eu les mêmes moyens financiers que le PSG depuis plusieurs années, je suis certain qu'ils auraient déjà gagné une coupe d'Europe pour plein de raisons. Je vous le garantis, je le pense vraiment" pic.twitter.com/MVbMKmwl9l — RMC Sport (@RMCsport) October 27, 2024

OM-Olympiakos : heure, chaîne et enjeu

Le match de la 2e journée de Ligue Europa qui opposera l’Olympique de Marseille à l’Olympiakos débute à 21h et il sera diffusé sur Canal+. Battu 4-1 à Besiktas pour son entrée dans la compétition, l’OM a besoin de points face à un Olympiakos qui a battu Jagiellonia (2-1). Genesio a d’ailleurs dévoilé un groupe privé de deux joueurs. Toute l’actualité marseillaise est à suivre dans notre rubrique OM.