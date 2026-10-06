Accueil - Mercato OM - OM : Genesio a-t-il trouvé son joker avec Milan Leccese ?

La trêve internationale n’a pas épargné l’OM. Au point où Bruno Genesio recherche un nouveau joker en interne pour compenser l’absence les blessés. Et le jeune Milan Leccese pourrait en profiter pour devenir une option intéressante à Marseille.

OM : Une infirmerie qui complique les plans de Bruno Genesio

Cette trêve internationale devait permettre à l’Olympique de Marseille de souffler un peu après un début d’exercice catastrophique. Elle a au contraire compliqué la tâche à Bruno Genesio et son staff. L’entraîneur de l’OM dispose d’un groupe décimé par des blessures à quelques joueurs de la reprise du Championnat.

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Il a assisté impuissamment aux défections de plusieurs cadres. Derek Cornelius, Amine Gouiri et Himad Abdelli ont rejoint l’infirmerie. L’entraîneur de l’OM se retrouve avec un groupe très restreint. Surtout qu’aucune recrue n’a été signée durant le mercato estivale. Il devra trouver de nouveaux renforts pour compenser ces pertes.

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C’est là que le nom de Milan Leccese ressurgit avec force. L’OM étant incapable de recruter de nouveaux joueurs, la solution pour étoffer l’équipe de Bruno Genesio devrait venir du centre d’entraînement à quelques pas du vestiaire des professionnels.

Milan Leccese brille du côté de la réserve

La réserve de l’OM a écrasé ce week-end le Gallia Club Lucciana (3-0) lors de la quatrième journée de championnat. Parmi les satisfactions du jour figurait notamment Milan Leccese. Le milieu offensif de 17 ans a grandement contribué à la victoire de son équipe avec un but et une passe décisive.

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Il compte à présent 3 réalisations et 2 passes en 7 matchs. Son efficacité dans les derniers gestes a vite circulé sur les réseaux sociaux. Le compte spécialisé Allez L’OM publie : « Milan Leccese a encore fait sensation en marquant un bute et offrant une passe décisive ».

🚨La réserve de l'OM s'impose 3-0 contre Gallia Club Lucciana pour la 4ème journée de championnat. ✅



Milan Leccese a encore fait sensation en marquant un but et offrant une passe décisive. 🔥#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/MKUeq1G8tx — ALLEZ L'0M 💙🤍 (@allezlo_m) October 3, 2026

Au fil des semaines, Milan Leccese prend davantage de poids dans le collectif marseillais. Un signe encourageant vers son intégration au sein de l’équipe de Bruno Genesio. L’entraîneur semble contraint de regarder au-delà de son groupe actuel pour remplacer les blessés.

Une pépite à manier avec précaution

Milan Leccese était d’ailleurs proche de quitter l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato. Plusieurs clubs, dont le Stade Brestois, ont tenté de le recruter. L’OM avait choisi de le garder, et ses prestations actuelles donnent raison à ce choix.

Il reste à savoir si l’entraîneur de l’Olympique de Marseille osera franchir le pas. Une première convocation dans le groupe professionnel serait déjà un joli symbole. A condition d’éviter d lui imposer un fardeau trop lourd à porter. Le jeune de 17 ans doit encore grandir, découvrir l’intensité du très haut niveau et apprendre les exigences du quotidien professionnel.