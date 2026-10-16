Accueil - PSG mercato - PSG : Luis Enrique répond à la demande de vacances de Dembélé

Samedi après-midi, le PSG se déplace à Strasbourg dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse et a répondu avec ironie à la demande de vacances de son attaquant Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé « se fout » des critiques et réclame des vacances

Titulaire et buteur face à Manchester City mercredi dernier en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a profité du micro de Canal+ pour répondre à ses détracteurs. L’attaquant du PSG a notamment fait face à ceux qui le critiquent de manière très virulente depuis plusieurs semaines, s’amusant également des reproches qui lui sont tombés dessus ainsi que sur son entraîneur Luis Enrique pour les deux jours de repos qu’il lui a accordés avant le déplacement en Angleterre.

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« On s’en fout complètement que les gens aient douté de nous. On est en octobre, c’est le deuxième match de Ligue des Champions et on reste concentrés. Si j’avais envie de remettre les pendules à l’heure ? (Rire) Non pas du tout, il y a eu la trêve internationale et après je suis parti en vacances.

Le mardi et le mercredi je prends du plaisir à rejouer, surtout quand je reviens de vacances. D’ailleurs, je vais peut-être demander d’autres vacances jusqu’au mois de mars (sourire). Ça fait 10 ans qu’on me critique, donc ça ne va pas changer hein », avait lancé Ousmane Dembélé avec sourire. Luis Enrique a répondu à la plaisanterie de son numéro 10.

« Ousmane est le boss ! Il veut des vacances… alors il aura des vacances ! »

Amusé par la sortie médiatique d’Ousmane Dembélé après la victoire à Manchester City, Luis Enrique a répondu ce vendredi. Invité à réagir en conférence de presse avant Strasbourg, le successeur de Christophe Galtier a repris le même ton, lançant notamment : « Il est le boss ! » avant de s’exprimer plus clairement.

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« Il rigole tout le temps. J’aime la manière qu’il a de vivre le football et sa passion pour le football. C’est une blague, clairement, mais je suis toujours ouvert pour donner aux joueurs ce qu’ils veulent. Ce qu’ils veulent dans les conditions normales », a déclaré Luis Enrique, qui assume sa gestion au Paris Saint-Germain.

Pour l’ancien coach du Barça, les jours de repos font partie de sa gestion, au même titre que les titularisations et les passages sur le banc. « Ils aiment jouer tout le temps dans l’équipe titulaire, c’est impossible. Ils savent que c’est ça ma responsabilité », a rappelé Luis Enrique, qui assume ainsi son principe de rotation pour tirer le meilleur de ses joueurs.

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D’ailleurs, pour Luis Enrique être en vacances pour un joueur, « c’est venir au Campus pour s’entraîner. C’est ça, être en vacances. » Ousmane Dembélé est donc désormais fixé.