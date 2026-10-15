Mercato PSG : Luis Campos lance l’assaut pour Jaydee Canvot

Le PSG veut recruter un nouveau défenseur central en 2027 et Luis Campos serait intéressé par le profil de Jaydee Canvot. Le dossier pourrait avancer rapidement puisque le joueur de Crystal Palace ne serait pas insensible aux avances du club de la capitale.

Mercato PSG : Jaydee Canvot, nouvelle priorité de Luis Campos

Le Paris Saint-Germain suit de près les performances de Jaydee Canvot à Crystal Palace. Alors que Ilya Zabarnyi pourrait faire ses valises lors du prochain mercato hivernal, Crystal Palace redoute une offensive de Luis Campos pour l’ancien défenseur de Toulouse. Arrivé à l’été 2025 contre un chèque de 23 millions d’euros, le joueur de 20 ans, qui peut aussi évoluer dans un rôle de milieu défensif, s’est bien adapté au football anglais.

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Après une première saison au cours de laquelle il a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues, l’international espoir français s’est imposé comme un titulaire dans l’effectif des Eagles en ce début d’exercice 2026-2027. Tout logiquement, ses performances commencent déjà à attirer plusieurs clubs européens. Selon Football Insider, le Paris Saint-Germain aurait manifesté un intérêt pour Jaydee Canvot.

Après avoir pris des renseignements cet été, Luis Campos surveillerait désormais les prestations du natif d’Argenteuil avec beaucoup d’attention. D’ailleurs, au sein de la direction de Crystal Palace, on craint de voir le jeune défenseur partir rapidement. La publication britannique explique notamment que le défenseur central de Crystal Palace serait ravi de rejoindre le PSG si le club parisien lui faisait une offre.

Selon des sources proches du dossier, le joueur de 20 ans est devenu la cible prioritaire des doubles vainqueurs de la Ligue des Champions après une première saison impressionnante en Premier League. Mais les pensionnaires de Selhurst Park ne comptent pas faciliter la tâche au PSG dans ce dossier.

Un transfert à 70M€ pour Jaydee Canvot ?

Si Luis Campos semble déterminé à faire de Jaydee Canvot un nouveau joueur du Paris SG en 2027, les dirigeants de Crystal Palace pourraient de leur côté se montrer très gourmands dans les discussions. En effet, les Eagles ne seraient pas pressés de vendre pour le moment leur numéro 6, dont le contrat court jusqu’en juin 2029.

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🚨 Crystal Palace defender Jaydee Canvot is keen on joining PSG, with the French champions identifying the 20-year-old as a transfer target.



However, Palace are determined to keep the youngster, who is under contract until 2029, and are under no pressure to sell.



(Source:… pic.twitter.com/7MhrcTrfQc — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 14, 2026

Ce qui place la formation anglaise en position de force dans les négociations futures. Estimé à 35 millions d’euros sur Transfermarkt, Jaydee Canvot pourrait toutefois faire l’objet d’une transaction beaucoup plus importante. En effet, d’autres cadors pourraient se mêler à la lutte et les Eagles pourraient en profiter pour demander un gros chèque pour laisser partir Canvot.

Football Insider rapporte que la direction de Palace pourrait s’inspirer du transfert de Jérémy Jacquet, de Rennes à Liverpool l’hiver dernier pour 70 millions d’euros, afin de fixer le tarif pour le départ du compatriote de Kylian Mbappé.

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