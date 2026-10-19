PSG : Luis Enrique récupère deux renforts offensifs avant le Barça

Le PSG accueille le FC Barcelone ce mardi soir dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. À la veille de ce choc tant attendu, Luis Enrique a reçu deux bonnes nouvelles à l’entraînement du jour.

Akliouche présent à la veille de PSG – Barça, comme Mayulu

Excellente nouvelle pour Luis Enrique à la veille du choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Si Nuno Mendes s’est blessé à la cuisse gauche contre le RC Strasbourg samedi dernier lors de la septième journée de Ligue 1, le privant de plusieurs semaines de compétition, dont le match de la troisième journée de la phase de ligue de la Champions League, l’entraîneur parisien pourrait compter sur Maghnes Akliouche.

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En plus de la présence de l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco à l’entraînement ce lundi, Luis Enrique peut également compter sur le retour de Senny Mayulu, qui avait déjà retrouvé l’entraînement collectif vendredi dernier, mais sans être convoqué le lendemain pour le déplacement à Strasbourg.

Maghnes Akliouche est bien PRÉSENT pour l’entraînement du PSG veille de Barcelone pic.twitter.com/TlVFMHtjfC — CulturePSG (@CulturePSG) October 19, 2026

Victime d’un très mauvais tacle à une cheville face aux Strasbourgeois, samedi au stade de la Meinau, Maghnes Akliouche était bien avec ses coéquipiers au Campus PSG pour la séance du jour. De quoi donner une indication sur sa présence sur la feuille de match ce mardi. Senny Mayulu, victime d’une lésion musculaire avec l’équipe de France Espoirs lors de la dernière trêve internationale, a également participé à l’entraînement.

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Concernant Akliouche, le club fera un point ce lundi sur l’évolution de sa cheville et ses sensations. C’est à ce moment-là que sa présence ou non dans le groupe de Luis Enrique pour la réception du Barça sera tranchée, selon l’Insider Djamel. À noter aussi ce lundi la présence du jeune latéral droit David Boly à l’entraînement, même s’il devrait encore évoluer avec l’équipe Espoirs en Youth League ce mardi contre le Barça.

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Enfin, le jeune gardien italien Alessandro Longoni manque toujours à l’appel. Comme souvent avant les grands rendez-vous européens, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi étaient présents à l’entraînement du Paris Saint-Germain ce jour.

Le groupe de Luis Enrique à la veille de PSG – Barça

Gardiens : Safonov, Chevalier, Mouak

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Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Hakimi, Zabarnyi, Digne, Hernandez, Boly

Milieux : Vitinha, Neves, Ruiz, Zaïre-Emery, Dro, Beraldo, Mayulu

Attaquants : Dembélé, Torres, Kvaratskhelia, Akliouche, Doué, Godts, Ndjantou.

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