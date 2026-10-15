Accueil - PSG mercato - PSG : Après City, Luis Enrique calme le jeu avant le Barça

Luis Enrique a affiché un sentiment partagé après le match spectaculaire du PSG face à Manchester City, marqué par une première période maîtrisée et une seconde beaucoup plus compliquée. À l’approche du choc contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, l’entraîneur parisien refuse de tirer des conclusions hâtives et rappelle que l’essentiel se jouera sur la durée.

PSG : Luis Enrique entre satisfaction et frustration après City

Le Paris Saint-Germain a montré deux visages face à Manchester City, et Luis Enrique n’a pas cherché à masquer ses réserves. En conférence de presse d’après-match, le technicien espagnol s’est montré partagé entre la qualité du premier acte parisien et les difficultés rencontrées après la pause. Une analyse lucide qui souligne autant les ambitions du PSG que les ajustements encore nécessaires.

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« La première mi-temps a montré ce que nous voulons faire en tant qu’équipe. On a été très supérieurs », a expliqué l’entraîneur parisien. Mais cette domination n’a pas suffi à le rassurer complètement. Selon lui, l’impression de contrôle ressentie avant la pause a laissé place à une rencontre bien plus incertaine, au cours de laquelle les Citizens ont sérieusement bousculé son équipe.

Manchester City a rappelé au PSG que rien n’est acquis

Pour Luis Enrique, la première période ne pouvait pas résumer à elle seule la prestation parisienne. Le coach a reconnu que son équipe avait souffert face à la réaction anglaise, au point d’admettre que le résultat aurait pu lui échapper. « Ils auraient mérité de marquer plus de buts. On aurait pu perdre dans ce match », a-t-il reconnu avec franchise.

Une déclaration qui tranche avec le discours parfois triomphaliste qui entoure les grandes soirées européennes. Cette sortie traduit une exigence claire : dominer ne suffit pas si l’équipe ne parvient pas à maintenir son niveau pendant toute la rencontre.

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Face à un adversaire capable de changer le rythme et de profiter des espaces, le PSG doit apprendre à mieux gérer les temps faibles. Pour Luis Enrique, la maîtrise collective ne se mesure donc pas uniquement à la qualité des séquences offensives, mais aussi à la capacité de résister lorsque le scénario se complique.

Le Barça dans le viseur, mais pas question de s’enflammer

À l’approche du rendez-vous face au FC Barcelone, l’entraîneur parisien a également tenu à relativiser les débats sur la meilleure équipe du moment. « Ce n’est pas important d’être la meilleure équipe maintenant, mais à la fin de la saison », a-t-il déclaré.

Le message est clair : une grande performance ne garantit rien, pas plus qu’une période de doute ne condamne une saison. Cette prudence s’inscrit dans une logique de compétition au long cours. Le PSG devra notamment corriger les fragilités apparues après la pause s’il veut aborder sereinement ses prochaines échéances européennes.

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Le FC Barcelone représente un nouveau test pour mesurer sa solidité, sa discipline et sa capacité à gérer les moments délicats. Luis Enrique préfère donc garder les pieds sur terre. Les promesses sont intéressantes, mais seuls les résultats durables permettront de juger le travail accompli.