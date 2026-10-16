Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Cathro lâche un message menaçant aux adversaires de Sainté

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro a envoyé un message fort aux adversaires des Verts en Ligue 2. Il annonce du lourd à Saint-Etienne en février ou mars 2027.

ASSE : Ian Cathro focalisé sur la progression de son équipe

Nommé officiellement à l’ASSE, le 1er juillet 2026, Ian Cathro a joué 8 matchs en Ligue 2 avec son nouveau club. Les Stéphanois sont certes leaders au classement de la Ligue 2, mais le nouveau coach continue de mettre sa philosophie de jeu en place et de faire progresser ses joueurs.

Lire aussi : ASSE : L’annonce forte de Ben Old avant le choc contre le Red Star

À voir

FC Nantes : satellite de Chelsea, le plan étonnant d’Abramovich

« Moi, je veux qu’on soit concentrés sur l’idée de progresser. En octobre, nous devons avant tout être obsédés par l’idée de progresser », a-t-il glissé avant le choc contre le Red Star, samedi (20h), au stade Bauer.

Saint-Etienne doit mieux gérer ses fins de match

Les Verts réalisent certes un début de saison parfait, marqué par 6 victoires, un nul, une défaite et 21 buts marqués en 8 journées de championnat, mais ils ne sont pas encore une équipe rodée aux yeux du technicien écossais. Ce dernier s’attelle encore à parfaire les automatismes entre les joueurs et à construire une équipe homogène, solide et régulière.

Lire aussi : ASSE : Ndiaye à la place de Larsonneur face au Red Star, Cathro rassure

Selon lui, il y a du potentiel individuellement dans l’effectif de Saint-Etienne, mais il n’est pas satisfait de la gestion des fins de match. Le coach des Verts pointe notamment les deux buts concédés contre Dijon (2-3) et le FC Metz (2-2). « Bien sûr, on n’a pas été satisfaits de notre fin de match également, ça a été problématique, on a conscience que ça ne peut pas se répéter », a-t-il martelé.

L’ASSE atteindra son top niveau en février ou mars, selon Cathro

Toutefois, Ian Cathro lâche une annonce fracassante. Il fait savoir que son équipe va progresser et monter en puissance dans quelques mois. « On atteindra notre pic en février ou en mars prochain, je pense, car ce sont des choses qui prennent du temps », a-t-il annoncé en conférence de presse, jeudi.

À voir

PSG : Luis Enrique répond à la demande de vacances de Dembélé

Pour rappel, le nouvel entraîneur de l’ASSE a démarré les entraînements avec le club ligérien le mercredi 1er juillet 2026. Trois mois et demi plus tard, son équipe domine la Ligue 2 et impressionnent ses adversaires.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Cathro tranche la question des jeunes joueurs de Saint-Etienne

À voir

Mercato OL : Retour de Karim Benzema à Lyon, les révélations d’un proche

ASSE : Ndiaye prêt à refaire le coup de la Norvège à Larsonneur ?

Cependant, il estime qu’elle n’a pas encore montré tout son potentiel malgré les progrès apparents. Les adversaires des Stéphanois sont prévenus, à commencer par les Audoniens, leurs adversaires de la 9e journée du championnat.