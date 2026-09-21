Accueil - Mercato ASSE - ASSE : La trêve internationale complique les plans de Cathro

Même si l’ASSE reste en tête de la Ligue 2, son entraîneur Ian Cathro est confronté à plusieurs contraintes importantes. La trêve internationale le prive de neuf joueurs clés avant la reprise.

ASSE : Comment Ian Cathro aborde la trêve internationale ?

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L’AS Saint-Etienne peut s’en mordre les doigts. Alors qu’ils menaient de deux buts à Metz, les Verts se sont finalement fait rattraper (2-2) samedi dernier. Ian Cathro n’avait pas caché sa déception. Il expliquait dans des propos rapportés par Onze Mondial : « on va rentrer chez nous en disant qu’on a jeté deux points à la poubelle (…) On ne peut pas se permettre de répéter ces erreurs-là ».

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Les Verts sortent d’une dynamique mitigée. Après un début de saison canon (cinq succès de rang), ils ont chuté à Dunkerque (2-1). L’ASSE a été tenu en échec amer face à Metz. Sans parler que Ian Cathro et ses hommes doivent couper leur élan avant le choc contre Rodez prévu 10 octobre prochain. La trêve internationale l’impose. Ian Cathro croise les doigts pour récupérer tout le monde en bonne santé.

Quels sont les joueurs de l’AS Saint-Etienne convoqués en sélection ?

Ian Cathro se retrouve dans l’obligation de se séparer temporairement de neuf membres clés de son groupe. Cet exode massif prive le staff de l’AS Saint-Etienne de la possibilité de peaufiner les automatismes et de rectifier les lacunes observées lors des dernières journées.

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Un match amical semble envisagé durant ces trois semaines en vue de maintenir le rythme des joueurs restés dans le Forez. Cela permettra aussi d’offrir du temps de temps de jeu à la jeunesse. Mais l’incertitude demeure quant à son officialisation. Cette configuration perturbe grandement la planification tactique d’Ian Cathro qui « aurait préféré travailler avec l’intégralité du groupe pour corriger quelques défauts ».

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L’entraîneur de l’ASSE devra se préparer sans Áron Csongvai et Zuriko Davitashvili. Ces deux joueurs croiseront le fer sous les couleurs de la Hongrie et de la Géorgie, avant de regagner Saint-Etienne lestés de quatre rencontres internationales. Tamar Svetlin s’en va de son côté disputer un marathon de quatre matchs avec la Slovénie.

Des pépins physiques en sélections redoutée ?

Le périple sera encore plus éreintant pour Ben Old. Le latéral néo-zélandais s’envole pour l’Asie afin de disputer la Kirin Cup. Il cumulera des heures de vol et un important décalage horaire. Irvin Cardona sera avec Malte, Augustine Boakye avec le Ghana et Sohaib Naïr avec l’Algérie. Ils complètent cette longue liste de voyageurs de l’ASSE.

Cette trêve marque ainsi un tournant majeur pour la formation stéphanoise. Le jeune défenseur Kévin Pedro connaitra lui aussi sa première convocation avec la République démocratique du Congo pour les éliminatoires de la CAN 2027. Le portier Mamour Ndiaye rejoindra aussi les Lions du Sénégal pour disputer trois rencontres face au Mozambique, à l’Éthiopie et aux Comores.

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Toutes ces sélections valorisent le travail de formation du club. Elles accentuent tout de même le vide au sein de l’effectif mis la disposition d’Ian Cathro. Le But Football indique que l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne retient son souffle avant la réception de Rodez. Car le moindre pépin physique en sélection transformerait cette trêve en véritable cauchemar pour l’ASSE.