Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ndiaye prêt à refaire le coup de la Norvège à Larsonneur ?

Mamour Ndiaye, attendu titulaire dans les buts de l’ASSE après la blessure de Gautier Larsonneur, s’apprête à défier le Red Star avec une ambition assumée. Le jeune gardien sénégalais a déjà raconté comment une occasion similaire lui avait permis de s’imposer en Norvège, au point de reléguer son concurrent sur le banc.

ASSE : Un baptême du feu qui pourrait tout changer pour Mamour Ndiaye

Le destin d’un gardien de but tient parfois à un arrêt, une blessure ou quelques minutes inattendues. Samedi dernier, contre Rodez (2-0), Mamour Ndiaye a fait ses premiers pas officiels avec l’ASSE en remplaçant Gautier Larsonneur, touché au genou.

Désormais propulsé dans le onze de départ pour affronter le Red Star à Bauer, le portier sénégalais dispose d’une occasion précieuse de se faire une place dans la hiérarchie stéphanoise. Il s’agit d’une situation qui n’est plus nouvelle pour Ndiaye. Il sort d’ailleurs d’une expérience similaire qu’il a vécue en Norvège, comme l’avait confié au Youtubeur Jah.

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Il avait bénéficié de la blessure du gardien titulaire pour gagner du terrain et s’imposer à Sarpsborg. Une histoire qui ressemble étrangement à la situation actuelle des Verts. À l’approche de ses 21 ans, le jeune portier se retrouve face à un rendez-vous déterminant, avec la possibilité de transformer un remplacement subi par son équipe en véritable opportunité personnelle.

Ian Cathro mise sur un jeune gardien au potentiel affirmé

L’entraîneur de l’ASSE Ian Cathro n’a pas caché sa confiance envers son jeune gardien. Jeudi, l’Écossais a notamment insisté sur les qualités physiques et mentales de Ndiaye, tout en rappelant qu’il restait un joueur en apprentissage. « Il va nous apporter sa taille, son physique, sa présence, son agressivité aussi. C’est un gros potentiel mais ça reste un jeune joueur », a expliqué le technicien.

Des mots qui traduisent à la fois l’espoir placé en lui et la prudence nécessaire avant un rendez-vous aussi exigeant. Le choix de lancer Ndiaye si tôt n’était pas forcément prévu par le staff. La blessure de Larsonneur a cependant rebattu les cartes, obligeant l’ASSE à accélérer la progression de sa doublure.

« On n’avait pas forcément prévu de le lancer si tôt. Ça arrive maintenant mais je pense qu’il est prêt », a ajouté Cathro. Face au Red Star, deuxième du classement derrière Saint-Étienne, le Sénégalais devra donc démontrer que la confiance de son entraîneur ne repose pas uniquement sur ses qualités athlétiques, mais aussi sur sa capacité à répondre présent sous pression.

Le précédent norvégien, ou l’art de saisir sa chance

À Sarpsborg, Mamour Ndiaye avait déjà vécu un scénario comparable. Fort d’une année et demie d’expérience dans le championnat norvégien de première division, il avait raconté comment la blessure du titulaire lui avait ouvert les portes de l’équipe première. Son premier grand rendez-vous face à Molde s’était soldé par une victoire 2-0 et un clean sheet.

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Le jeune gardien n’avait pas seulement profité de l’occasion. Il avait livré une prestation suffisamment convaincante pour bouleverser durablement la hiérarchie. Le Sénégalais avait résumé sa philosophie avec une franchise désarmante, en expliquant qu’il ne fallait pas laisser passer une telle opportunité. « On a gagné 2-0, j’ai fait un match de dingue et un clean sheet. Le gardien est resté sur le banc pendant deux ans ! », racontait-il.

Cette expérience constitue aujourd’hui un précédent particulièrement intéressant pour l’ASSE. Elle montre que Mamour Ndiaye a déjà connu la pression d’une titularisation inattendue et qu’il sait ce qu’une bonne performance peut changer dans la carrière d’un gardien.

« Tu ne lui rends plus jamais sa place » : une ambition assumée

Dans cette même vidéo, le portier stéphanois avait également expliqué ce qui nourrit sa détermination. En évoquant les difficultés traversées avant d’atteindre le haut niveau, il rappelait avoir joué sur des terrains en terre battue et affronté des tirs à bout portant. Pour lui, accéder à des infrastructures de qualité et obtenir une occasion au plus haut niveau représente une opportunité à défendre avec acharnement.

« Tu ne lui rends plus jamais ! », lançait-il, avec l’assurance d’un joueur convaincu de pouvoir renverser la situation. Ces déclarations ne visaient pas directement Gautier Larsonneur. Elles prennent néanmoins une résonance particulière depuis la blessure du numéro un stéphanois.

Dans le football professionnel, la concurrence ne se gagne pas uniquement avec des intentions. Elle se construit par les performances, la régularité et la confiance du staff. Ndiaye sait donc ce qui l’attend. Son discours affiche une ambition claire, mais il lui faudra désormais la traduire sur le terrain, sans se laisser emporter par l’envie de trop bien faire.

Larsonneur face à une concurrence qui ne compte pas attendre

La situation médicale de Gautier Larsonneur pourrait offrir à sa doublure davantage qu’une simple titularisation de circonstance. Le staff réfléchissait encore jeudi aux options concernant son genou, tandis qu’une absence de plusieurs semaines était envisagée. Rien ne permet toutefois d’affirmer que Ndiaye conservera le poste à son retour.

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Le capitaine stéphanois reste un concurrent sérieux, et la décision dépendra autant de son rétablissement que des performances réalisées entre-temps par le Sénégalais. Avant son entrée contre Rodez, Ndiaye n’avait disputé que deux rencontres sous le maillot vert, en amical et avec la réserve, avec deux clean sheets à la clé. Ce bilan est encourageant, mais il ne suffit pas à garantir une place durable dans le onze.

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À Bauer, face au Red Star, le jeune gardien devra montrer qu’il peut résister à une pression bien supérieure et sécuriser sa défense dans un match important pour le classement. Pour l’ASSE, l’objectif reste collectif : gagner. Pour Ndiaye, l’enjeu est aussi personnel : prouver qu’il peut devenir une véritable solution au poste de gardien. Larsonneur est prévenu, mais la promesse norvégienne reste à confirmer dans le Chaudron stéphanois… ou loin de ses murs.