Accueil - Mercato ASSE - ASSE – RAF : Geoffroy Guichard, le dernier rempart de Saint Etienne

Les supporters de l’ASSE sont mobilisés en grande nombre pour soutenir leur équipe contre Rodez AF, samedi à Geoffroy Guichard. Ils constituent un véritable dernier rempart pour les Verts.

ASSE – Rodez : Guichets fermés à Geoffroy Guichard, un énorme coup de pouce pour les Verts

A la veille de la venue de Rodez AF à Geoffroy Guichard, le stade de l’ASSE affiche presque complet. Selon Peuple Vert, moins de 1 000 places restaient en vente pour le match de la 8e journée de Ligue 2. Il est fort probable que ces derniers billets s’arrachent dans les prochaines heures. D’ailleurs, le média spécialisé annonce un match à guichets fermés, samedi (20h) dans le Chaudron.

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Vu la forte mobilisation autour de cette rencontre, Geoffroy Guichard se dirige vers un nouveau record d’affluence en ce début de saison. Le stade de l’AS Saint Etienne avait accueilli 39 315 spectateurs lors de la réception de Montpellier HSC, le samedi 5 septembre dernier. Les Verts s’étaient imposés face aux Pailladins (3 – 1), grâce au soutien de leur bouillant public.

Leader du championnat depuis le coup d’envoi de la saison, l’équipe de Ian Catho bénéficie d’un déterminant coup de pouce de ses supporters. L’ASSE est justement invaincue à domicile. Outre MHSC, elle avait étrillé Clermont Foot (3 – 1), puis Grenoble Foot (4 – 1).

Une série négative à l’extérieur pour Saint Etienne

Pour leur quatrième match au stade Geoffroy Guichard cette saison, les Verts ont plus que jamais besoin du soutien de leur public, et pour cause : ils sont sur une série négative. Ils ont concédé une défaite à Dunkerque (2 – 1), puis un match nul à Metz (2 – 2).

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Le scénario du match contre les Messins est même renversant. Les Stéphanois menaient (2 – 0) au stade Saint Symphorien jusqu’à la 78e minute de jeu, avant de se faire remonter dans les derniers instants.

L’ASSE s’est remis la tête à l’endroit

Profitant de la longue trêve internationale, les joueurs de l’AS Saint Etienne se sont certainement remis la tête à l’endroit. Selon Ian Cathro, les internationaux rentrés cette semaine étaient « un peu plus reposés jeudi matin et ils ont effectué une bonne séance ». Il assure qu’ils étaient tous « très contents de se retrouver entre eux », après une longue coupure de trois semaines.

Quant au peuple vert, il a déjà remporté la première manche, à en croire la mobilisation record annoncée par le média spécialisé. En tout cas, une ferveur populaire et une ambiance électrique s’annoncent dans le Chaudron à l’occasion de l’accueil de RAF.

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Mais ce soutien sera-t-il il suffisant pour une victoire à l’ASSE samedi ? Aucune certitude, à part le fait que les Verts doivent remporter ce match pour rester en tête de la Ligue 2.