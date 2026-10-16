Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Cathro tranche la question des jeunes joueurs de Saint-Etienne

Ian Cathro est-il disposé à lancer les jeunes joueurs de l’ASSE qui s’entraînent avec l’équipe professionnelle, en Ligue 2 ? Sa réponse est tombée sans détour.

ASSE : Ian Cathro disposé à promouvoir les jeunes talents

Quelques jeunes joueurs passés professionnels à l’ASSE sont dans le groupe de Ian Cathro. Ils s’entraînent régulièrement avec l’équipe professionnelle, mais n’ont pas assez de temps de jeu en Ligue 2. Intérrogé sur leur situation, le technicien des Verts se dit ouvert à leur accompagnement et prêt à leur donner l’opportunité de se développer.

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« À propos de ces jeunes joueurs, on ne peut pas les préparer totalement. Il y a un moment où, quand un joueur a affiché tout ce qu’il devait montrer à son entraîneur, il a juste besoin de rentrer sur le terrain et de faire ses preuves », a-t-il répondu.

La condition de Cathro pour lancer véritablement Baallal et Kasia

Le nouvel entraîneur de Saint-Etienne a évoqué notamment les cas d’Adam Baallal et de Nathan Kasia, deux talents qui ont décroché leur premier contrat professionnel respectivement en juillet et août 2026. Il attend le bon moment pour leur donner l’opportunité de franchir un palier.

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« On sera toujours là pour les développer, les aider à se construire, les soutenir autant que possible. Et ensuite, quand je me sentirai en confiance vis-à-vis de ce que j’ai vu de leur part, c’est à ce moment-là que je choisirai de faire entrer en jeu un Baallal ou un Kasia », a-t-il annoncé.

Aux jeunes joueurs de saisir leur chance

Adam Baallal a fait 5 apparitions en Ligue 2 pour seulement 48 minutes de jeu cumulées. Quant à Nathan Kasia, il a disputé seulement 17 minutes en 2 apparitions. Le milieu de terrain de 19 ans et le défenseur central de 17 ans se préparent certes avec les pros, mais un gros défi les attend.

Ils doivent progresser à l’entraînement et montrer des qualités à chaque opportunité en championnat. C’est la condition pour gagner leur place dans l’équipe de Ian Cathro.

« C’est quelque chose qu’ils doivent aller chercher, ils doivent le mériter. Et quand l’opportunité se présente, une fois qu’ils l’auront méritée, ce sera à eux de la saisir. […]. Vous les lancez dans le grand bain et, finalement, on ne sait jamais. C’est à eux de répondre présent et de saisir cette chance », a indiqué le technicien écossais.

La montée en Ligue 1 reste la priorité de Saint-Etienne

Cette semaine, le coach de l’ASSE a encensé Elyes Dhaoui, une pépite recrutée cet été et lancée en Ligue 2 contre Rodez AF, samedi dernier. Le milieu défensif de 18 ans figure parmi les jeunes que Cathro veut accompagner vers le haut niveau. « Je suis déjà assez confiant pour plusieurs de ces joueurs. Et je sais aussi qu’ils sentent tout le soutien du groupe derrière eux », a-t-il confirmé.

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Mais les bonnes intentions de l’entraîneur des Verts envers les jeunes joueurs peuvent vite se heurter aux exigences de la Ligue 2 et aux objectifs du club, notamment la montée en Ligue 1. En d’autres termes, sa priorité est accordée aux joueurs aguerris au haut niveau, capables de ramener le club dans l’élite.