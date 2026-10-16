Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ndiaye à la place de Larsonneur face au Red Star, Cathro rassure

Mamour Ndiaye sera titulaire dans les buts de l’ASSE contre le Red Star, samedi. Ian Cathro a rassuré les supporters sur le jeune gardien propulsé au-devant, en raison de la blessure de Gautier Larsonneur.

Red Star-ASSE : Des doutes avant la grande première de Mamour Ndiaye

L’ASSE est contrainte de se passer de Gautier Larsonneur, son gardien de but numéro 1. Il est blessé au genou droit et ne pourra pas tenir sa place face au Red Star, lors de la 9e journée de Ligue 2.

C’est donc Mamour Ndiaye qui sera titulaire pour la première fois sous le maillot des Verts, samedi au stade Bauer. Il n’a pourtant joué que les huit dernières minutes du match contre Rodez, après la blessure et la sortie de Gautier Larsonneur.

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Arrivé de Sarpsborg 08 en Norvège l’été dernier, le portier de 21 ans (bientôt) découvre le championnat de France. Il n’a donc aucune expérience en Ligue 2. De quoi susciter des interrogations sur ses capacités, et même des inquiétudes chez les supporters de l’AS Saint-Etienne.

Surtout que de jeunes gardiens passés chez les Verts n’avaient pas été capables de s’imposer quand ils avaient été sollicités en urgence pour pallier l’absence du numéro 1. On peut citer Etienne Green, Stefan Bajic, Noah Raveyre ou encore Anthony Maisonnial.

Cathro lève les inquiétudes sur Ndiaye : « Il est prêt, il a un fort potentiel »

À la veille du match au sommet entre le leader et son dauphin, Ian Cathro a rassuré sur le profil, le talent et les qualités de Mamour Ndiaye. Il assure que ce dernier est prêt pour assurer l’intérim de Gautier Larsonneur. « Il est prêt à jouer en compétition. Il a envie d’aider l’équipe », a déclaré le coach de l’équipe stéphanoise.

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« C’est un jeune gardien de but qui a aussi déjà une vraie expérience professionnelle dans le championnat norvégien. S’il est aujourd’hui à l’ASSE, c’est parce que nous avons estimé qu’il avait un fort potentiel. Mamour, par sa taille et ses qualités physiques, amène quelque chose de différent. C’est aussi un gardien de but qui est rapide et puis il amène une présence forte… », a-t-il poursuivi.

Le staff de Saint-Etienne a bien préparé le jeune portier

Le jeune Sénégalais aura en face des joueurs décisifs de la Ligue 2, dont Damien Durand (5 buts) et Jovany Ikanga (4 buts, 2 passes décisives). Il affrontera surtout l’une des meilleures équipes du championnat. En effet, le Red Star est sur une série de 4 victoires consécutives, avec 9 buts marqués.

Mamour Ndiaye devra donc être hyper concentré et réaliser des arrêts décisifs. Conscient de la tache difficile qui attend ce dernier, Ian Cathro et son équipe l’ont préparé pour réussir son intégration, et surtout pour relever le défi audonien.

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« Notre travail à nous, staff, c’est de le mettre à l’aise, de le mettre en confiance et de le préparer à cette rencontre. Il est confiant et on l’aide aussi à construire des relations avec l’équipe, ce qui est souvent le plus important dans ce rôle », a indiqué le technicien écossais.