Accueil - PSG mercato - PSG : Inquiétude grandissante au Paris SG autour Joao Neves ?

Titulaire au PSG depuis son arrivée il y a deux ans, Joao Neves traverse une période un peu plus difficile avec son club, ainsi qu’avec la sélection portugaise. Suffisant pour se faire des inquiétudes pour le milieu de terrain de 22 ans ?

Joao Neves, un déclassement provisoire avec le PSG ?

Joao Neves n’est plus aussi indiscutable au Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée dans la capitale, l’international portugais s’était imposé comme l’un des hommes forts du milieu de terrain parisien. Mais ces dernières semaines, la tendance semble s’inverser.

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Selon les informations du journal L’Équipe, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne aurait « provisoirement reculé dans la hiérarchie » au milieu de terrain. Une situation illustrée par son temps de jeu particulièrement réduit mercredi soir lors de la victoire du PSG contre Manchester City (4-2) en Ligue des Champions. Joao Neves n’a disputé que 15 minutes de cette rencontre.

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Au-delà de son temps de jeu, c’est également le rendement du joueur qui interroge. Alors qu’il s’était distingué par son activité, sa capacité à récupérer les ballons et ses projections offensives, Neves affiche désormais des statistiques moins impressionnantes. Sur l’ensemble de l’année civile 2026, il n’a inscrit qu’un seul but sous le maillot du PSG. Son influence dans la construction du jeu semble également moins importante.

D’après les statistiques évoquées par le quotidien sportif, le natif de Tavira ne pointe qu’au douzième rang des joueurs parisiens pour les passes permettant de casser une ligne adverse. Il se retrouve notamment derrière Vitinha, mais aussi Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Une évolution qui pourrait expliquer les choix récents de Luis Enrique, alors que la concurrence reste particulièrement importante dans l’entrejeu du club de la capitale.

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La situation du Portugais serait également moins favorable en sélection nationale, où Vitinha bénéficierait d’une préférence liée à son profil et aux attentes du sélectionneur Jorge Jesus. Pour autant, l’entraîneur du PSG ne serait pas particulièrement inquiet pour son numéro 87.

Luis Enrique veut surtout préserver João Neves

Dans l’entrejeu de la Seleçao, le nouveau sélectionneur « veut un élément défensif très positionnel devant la défense et un relayeur mobile et créatif situé plus haut », précise L’Équipe. Ainsi, le milieu parisien entre en concurrence avec son coéquipier en club, Vitinha. Dans ce registre, Jorge Jesus a opté pour le métronome des Parisiens.

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« Ma philosophie de jeu convient davantage à Vitinha », avait-il expliqué. Si ce changement de statut en sélection s’explique par un nouveau système de jeu, en club, la raison est tout autre. Selon le quotidien sportif, son impact sur le terrain est moins évident depuis le début de la saison.

« Il n’apparaît qu’au 12e rang des Parisiens dont les passes cassent une ligne, très loin de l’intouchable Vitinha mais aussi à distance respectable de ses autres concurrents, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Face au Mans, samedi dernier, il a perdu les deux duels qu’il a disputés, a frappé une fois seulement (hors cadre). »

Mettant beaucoup d’intensité dans son jeu lorsqu’il est au meilleur de sa forme, Joao Neves a donc besoin de parfaire sa condition physique avant de retrouver une place plus importante dans le onze parisien, lui dont le profil complet apporte une véritable plus-value au jeu de Luis Enrique. Au sein du club, « on évoque l’importance d’écouter les petites alertes physiques, surtout autour des fenêtres internationales.

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La légèreté et la grâce vont forcément revenir », conclut le journal francilien. Une réponse qui pourrait intervenir dès ce samedi face au RC Strasbourg. Sa prolongation jusqu’en 2031 témoigne d’ailleurs de la confiance accordée par le club à son international portugais.

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