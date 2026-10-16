Après Manchester City – PSG : Luis Enrique répond à Enzo Maresca

Battu par le PSG (2-4), mercredi en Ligue des Champions, l’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a estimé ne pas évoluer à armes égales avec l’équipe parisienne. Le coach italien a indirectement mis en évidence le niveau du Championnat de France. Luis Enrique a commenté les propos de son homologue mancunien.

Le PSG avantagé par la Ligue 1, pour Enzo Maresca

Après la victoire du Paris Saint-Germain sur le terrain de Manchester City, mercredi dernier, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, Enzo Maresca a pointé du doigt la possibilité pour Luis Enrique de faire d’importantes rotations de son effectif avant un gros rendez-vous. Des méthodes qui semblent déplaire, puisque le PSG a la possibilité d’avoir toujours ses meilleurs joueurs en forme lors des chocs européens.

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« Oui, le PSG a la possibilité de mettre au repos certains de ses meilleurs joueurs avant chaque rencontre de Ligue des Champions. Et pas seulement avant notre affrontement de ce soir », a notamment regretté Enzo Maresca au micro de beIN Sports. À la veille d’affronter le RC Strasbourg en Ligue 1, l’entraîneur du Paris SG a été interrogé sur cette sortie de son homologue mancunien.

Luis Enrique : « Il y aura toujours des gens pour se plaindre »

En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a répondu à Enzo Maresca sur le niveau de la Ligue 1, qui favoriserait le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Avant le déplacement des Parisiens sur la pelouse du RC Strasbourg pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le coach espagnol a clairement expliqué qu’il envisageait toujours toutes les solutions pour continuer à gagner, tout en prenant la défense du championnat français.

💥 Luis Enrique répond à Maresca et aux critiques sur la Ligue 1 : "Avant d'arriver, j'entendais que ce club ne gagnerait jamais la Ligue des champions, à cause du niveau du championnat. Puis lorsque tu gagnes, les gens trouvent des excuses et se plaignent. C'est le bruit, c'est… pic.twitter.com/JUZOJYbToe — RMC Sport (@RMCsport) October 16, 2026

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« C’est le bruit typique sur le PSG. Avant même d’arriver ici, j’entendais que Paris ne gagnerait pas la Ligue des champions à cause du niveau. Et maintenant que le club a gagné, c’est aussi à cause de ça. Il y aura toujours des gens pour se plaindre. Nous, on cherche à gagner tous nos matchs », a répondu Luis Enrique.

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De quoi s’attendre à une nouvelle équipe remaniée face aux Strasbourgeois, comme ça l’a été la semaine dernière contre Le Mans, où Nuno Mendes et Ousmane Dembélé avaient été laissés au repos avant le déplacement à Manchester City.